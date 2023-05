World Test Championship Final 2023: भारतीय टीम को करारा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी, जानें किसे मिल सकता है मौका

Highlights लखनऊ सुपरजायंट्स के कप्तान पहले ही फ्रेंचाइजी कैंप छोड़ चुके हैं। केएल राहुल की जगह लेने के लिए कई खिलाड़ी दौड़ में हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ लगी चोट के कारण अनिश्चितकाल के लिए बाहर हो गए हैं।

World Test Championship Final 2023: टीम इंडिया को करारा झटका लगा है। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज और विकेटकीपर केएल राहुल आईपीएल 2023 के साथ-साथ टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। लखनऊ सुपरजायंट्स के कप्तान पहले ही फ्रेंचाइजी कैंप छोड़ चुके हैं।

#KLRahul takes to social media to confirm that he is set to undergo surgery on his thigh, which will rule him out for the World Test Championship finale against Australia on 7 June at The Oval.



(Pics: KL Rahul's Instagram account) pic.twitter.com/h5cRiE5HJ6