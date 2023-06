World Test Championship: दो-दो डब्ल्यूटीसी अंक का जुर्माना, ऑस्ट्रेलियाई टीम के 10 अंक और इंग्लैंड के माइनस दो अंक, आखिर आईसीसी ने क्यों लिया एक्शन

Highlights टीम के खिलाड़ियों की 40 प्रतिशत मैच फीस भी काटी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को एजबस्टन में रोमांचक मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को दो विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड के उनके समकक्ष बेन स्टोक्स ने जुर्माना स्वीकार कर लिया।

World Test Championship: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर पहले एशेज क्रिकेट टेस्ट के दौरान धीमी ओवर गति के लिए दो-दो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक का जुर्माना लगाया गया है जबकि दोनों टीम के खिलाड़ियों की 40 प्रतिशत मैच फीस भी काटी गई है।

ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को एजबस्टन में रोमांचक मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को दो विकेट से हराया। आईसीसी ने बुधवार को विज्ञप्ति में कहा, ‘‘आईसीसी के मैच रेफरी के एलीट पैनल में शामिल एंडी पाइक्राफ्ट ने दोनों टीमों को सजा सुनाई क्योंकि पाया गया था कि दोनों ने निर्धारित समय में दो-दो ओवर कम फेंके थे।’’

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड के उनके समकक्ष बेन स्टोक्स ने जुर्माना स्वीकार कर लिया है जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।’’ इस जुर्माने से पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम के नए चक्र के पहले टेस्ट के बाद 10 अंक ही रह जाएंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के माइनस दो अंक हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया की टीम गत डब्ल्यूटीसी चैंपियन है। उसने इसी महीने की शुरुआत में फाइनल में भारत को हराया था। न्यूनतम ओवर गति से जुड़े अपराधों से संबंधित आईसीसी की खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ की आचार संहिता के नियम 2.22 के अनुसार खिलाड़ियों पर उनकी टीम के निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

इसके अलावा आईसीसी डब्ल्यूटीसी के खेल की परिस्थितियों से जुड़े नियम 16.11.2 के अनुसार निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर टीम का एक अंक काटा जाता है। इसलिए दोनों टीम के दो-दो अंक काटे गए।

