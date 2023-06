World Test Championship 2023: डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर हुआ तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया ने इस खिलाड़ी को किया शामिल, टीम इंडिया को रहना होगा सावधान!

Highlights एशेज टेस्ट श्रृंखला के लिए तैयार होने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। यॉर्कशर के खिलाफ 32 रन पर सात विकेट का शानदार प्रदर्शन भी शामिल हैं। पिछले तीन मैचों में 14 विकेट लिए हैं।

World Test Championship 2023: अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड मांसपेशियों के खिंचाव की चोट से पूरी तरह से उबरने मे नाकाम रहने के बाद भारत के खिलाफ आगामी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल से बाहर हो गये। हेजलवुड को यह चोट इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान लगी थी।

द ओवल में सात से 11 जून तक खेले जाने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल में उनकी जगह टीम में तेज गेंदबाज माइकल नेसर को शामिल किया गया है। हेजलवुड को डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की एशेज टेस्ट श्रृंखला के लिए तैयार होने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने ‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ से कहा, ‘‘ जोश (हेजलवुड) खेलने के लिए जरूरी फिटनेस हासिल करने के काफी करीब है लेकिन हम इस बात से अवगत हैं कि यह दौरा सिर्फ एक टेस्ट मैच का नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ इस विश्राम से जोश को एजबेस्टन (एशेज श्रृंखला का पहला मैच) टेस्ट से पहले आदर्श तैयारी का मौका मिलेगा।

हमारी टीम को सात सप्ताह से कुछ अधिक समय में छह टेस्ट मैचों में भाग लेना है ऐसे में हमें अपने सभी तेज गेंदबाजों की जरूरत होगी।’’ नेसर इस सत्र में ग्लेमोर्गन के लिए काउंटी चैंपियनशिप में खेल रहे हैं और अच्छी लय में हैं। उन्होंने अपने पिछले तीन मैचों में 14 विकेट लिए हैं जिसमें यॉर्कशर के खिलाफ 32 रन पर सात विकेट का शानदार प्रदर्शन भी शामिल हैं।

