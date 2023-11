World Cup Final: गोल्डन बैट-बॉल पाने की रेस में सबसे आगे विराट-शमी, जानिए आंकड़े

Highlights गोल्डन बैट जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं विराट कोहली गोल्ड बॉल जीतने के लिए शमी को रखनी होगी अपनी लय बरकरार 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल

IND VS AUS FINAL: गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत जहां सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से मात देकर यहां पहुंचा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को तीन विकेट से हराया है। 19 नवंबर को भारत जहां तीसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी को उठाने के मकसद से मैदान में आएगी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया भी छठी बार विश्व कप जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी।

इन सबके बीच टीम इंडिया के रन चेज मशीन विराट कोहली और इस विश्व कप में घातक गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद शमी के नाम गोल्डन बैट और बॉल का खिताब आ सकता है। दरअसल, विराट कोहली ने 10 मैचों की 10 पारियों में 101.57 की एवरेज और 90.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 711 रन बनाए हैं। विराट ने इस दौरान 64 चोके और 9 छक्के भी जड़े। गोल्डन बॉल पाने की रेस में सबसे आगे मोहम्मद शमी हैं। छह मैचों में उनके नाम 23 विकेट हैं। उनसे पीछे बस एडम जम्पा है। जम्पा के 10 मैचों में 22 विकेट हैं।

विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को आईसीसी के द्वारा गोल्डन बैट दिया जाता है। 700 रनों से ज्यादा का लीड बनाए हुए कोहली के पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक 594 रनों पर है।

