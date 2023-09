World Cup 2023: मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 134000 दर्शक एक बार में मैच का आनंद लेंगे, जानें कौन-कौन मैच खेले जाएंगे

Highlights आईसीसी विश्व कप 2023 के शुरुआती खेल की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतिष्ठित स्थल भारत में मेगा टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण खेलों की मेजबानी करेगा। क्रिकेट जगत को आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार है। नई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं।

World Cup 2023: आईसीसी विश्व कप 2023 को लेकर फैंस, बीसीसीआई और आईसीसी पूरी तरह से तैयार हैं। मोटेरा के सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव में स्थित अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम आईसीसी विश्व कप 2023 के शुरुआती खेल की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

5 अक्टूबर - इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड

14 अक्टूबर - भारत बनाम पाकिस्तान

4 नवंबर - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड

10 नवंबर - दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान

19 नवंबर - फाइनल।

यह प्रतिष्ठित स्थल भारत में मेगा टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण खेलों की मेजबानी करेगा और क्रिकेट जगत को आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार है। नई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 134,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता हैं। 5 अक्टूबर को चैंपियन इंग्लैंड और पिछले संस्करण के उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप के उद्घाटन मैच की मेजबानी करेगा।

Gujarat | Visuals from Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, where preparations are in full swing for the ICC World Cup 2023



India to face Pakistan on October 14 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. pic.twitter.com/eK4I3tZphu