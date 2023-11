World Cup 2023: विश्वकप में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा, यहां जानिए

Highlights पूरी टीम एकजुट होकर खेली और उसका असर परिणाम पर भी दिखा भारतीय टीम ने अपने 9 लीग मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया और सभी मैच जीते भारतीय टीम इस बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है

World Cup 2023: भारत विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगा। भारतीय टीम इस बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है और उसे 15 नवंबर को वानखेड़े में न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल खेलना है। भारतीय टीम ने अपने 9 लीग मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया और सभी मैच जीते। भारत की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग सब कुछ शानदार रहा है। टॉप आर्डर ने रन बनाए, मध्यक्रम ने जरूरत पड़ने पर संभाला, तेल गेंदबाजों नें शुरुआती सफलता दिलाई और अंत में रन नहीं दिए, वहीं स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में विकेट चटकाए। कुल मिलाकर पूरी टीम एकजुट होकर खेली और उसका असर परिणाम पर भी दिखा। यहां हम आपको भारतीय खिलाड़ियों के अब तक के प्रदर्शन का पूरा रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं।

1. रोहित शर्मा

‣ 0 vs AUS

‣ 131(84) vs AFG

‣ 86(63) vs PAK

‣ 48(40) vs BAN

‣ 46(40) vs NZ

‣ 87(101) vs ENG

‣ 4(2) vs SL

‣ 40(24) vs SA

‣ 61(54) vs NED

कुल 9 पारियों में 55.44 की औसत से 503 रन



2- विराट कोहली

‣ 85(116) vs AUS

‣ 55(56) vs AFG

‣ 16(18) vs PAK

‣ 103(97) vs BAN

‣ 95(104) vs NZ

‣ 0(9) vs ENG

‣ 88(94) vs SL

‣ 101(121) vs SA

‣ 51(56) vs NED

कुल 9 पारियों में 99.99 की औसत से 594 रन

3- केएल राहुल

‣ 97(115) vs AUS

‣ 131(84) vs AFG

‣ 19(29) vs PAK

‣ 34(34) vs BAN

‣ 27(35) vs NZ

‣ 39(58) vs ENG

‣ 21(19) vs SL

‣ 8(17) vs SA

‣ 102(64) vs NED

कुल 9 पारियों में 69.40 की औसत से 347 रन

4- श्रेयस अय्यर

‣ 0 vs AUS

‣ 25(23) vs AFG

‣ 53(62) vs PAK

‣ 19(25) vs BAN

‣ 33(29) vs NZ

‣ 4(16) vs ENG

‣ 82(56) vs SL

‣ 77(87) vs SA

‣ 128(94) vs NED

कुल 9 पारियों में 70.16 की औसत से 421 रन

5- शुभमन गिल

‣ 16(11) vs PAK

‣ 53(55) vs BAN

‣ 26(31) vs NZ

‣ 9(13) vs ENG

‣ 92(92) vs SL

‣ 23(24) vs SA

‣ 51(32) vs NED

कुल 7 पारियों में 38.57 की औसत से 270 रन

6- जसप्रीत बुमराह

‣ 35/2 (10) vs AUS

‣ 39/4 (10) vs AFG

‣ 19/2 (7) vs PAK

‣ 41/2 (10) vs BAN

‣ 45/1 (10) vs NZ

‣ 32/3 (6.5) vs ENG

‣ 8/1 (5) vs SL

‣ 14/0 (5) vs SA

‣ 33/2 (9) vs NED

कुल 9 मैच में 15.64 की औसत और 3.65 की इकॉनमी से 17 विकेट

7- मोहम्मद सिराज

‣ 26/1 (6.3) vs AUS

‣ 76/0 (9) vs AFG

‣ 50/2 (8) vs PAK

‣ 60/2 (10) vs BAN

‣ 45/1 (10) vs NZ

‣ 33/0 (6) vs ENG

‣ 16/3 (7) vs SL

‣ 11/1 (4) vs SA

‣ 29/2 (6) vs NED

कुल 9 मैच में 28.83 की औसत और 5.20 की इकॉनमी से 12 विकेट

8- कुलदीप यादव

‣ 42/2 (10) vs AUS

‣ 40/1 (10) vs AFG

‣ 35/2 (10) vs PAK

‣ 47/1 (10) vs BAN

‣ 73/2 (10) vs NZ

‣ 24/2 (8) vs ENG

‣ 3/0 (2) vs SL

‣ 7/2 (5.1) vs SA

‣ 41/2 (10) vs NED

कुल 9 मैच में 22.28 की औसत और4.15 की इकॉनमी से 14 विकेट

9- रवींद्र जडेजा

‣ 28/3 (10) vs AUS

‣ 38/0 (8) vs AFG

‣ 38/2 (9.5) vs PAK

‣ 38/2 (10) vs BAN

‣ 48/0 (10) vs NZ

‣ 16/1 (7) vs ENG

‣ 4/1 (0.4) vs SL

‣ 33/5 (9) vs SA

‣ 49/2 (9) vs NED

कुल 9 मैच में 18.25 की औसत और 3.97 की इकॉनमी से 16 विकेट

10- मोहम्मद शमी

‣ 54/5 (10) vs NZ

‣ 22/4 (7) vs ENG

‣ 18/5 (5) vs SL

‣ 18/2 (4) vs SA

‣ 41/0 (6) vs NED

कुल 5 मैच में 9.56 की औसत और 4.78 की इकॉनमी से 16 विकेट