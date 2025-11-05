महिला विश्व कप स्टार रिचा घोष को सोने की परत वाली गेंद और बल्ला प्रदान करेगा बंगाल क्रिकेट संघ

भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत की शिल्पकारों में से एक रिचा ने आठ पारियों में 133 . 52 की स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाये । वह टीम के लिये सर्वाधिक रन बनाने वाली पांच बल्लेबाजों में से थी। 

कोलकाता: बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष को महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिये यहां शनिवार को ईडन गार्डंस पर एक भव्य सम्मान समारोह में खास तौर से बनाये गए सोने की परत चढ़ा बल्ला और गेंद प्रदान करेगा । भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत की शिल्पकारों में से एक रिचा ने आठ पारियों में 133 . 52 की स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाये । वह टीम के लिये सर्वाधिक रन बनाने वाली पांच बल्लेबाजों में से थी। 

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और महान तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के हस्ताक्षर वाला बल्ला उन्हें भारतीय क्रिकेट में अतुलनीय योगदान के लिये प्रदान किया जायेगा । कैब अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि अपने बेखौफ खेल से बंगाल और भारत का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी को सम्मानित करना संघ के लिये गर्व की बात है । 

उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा ,‘‘ रिचा ने असाधारण प्रतिभा और जुझारूपन का प्रदर्शन विश्व स्तर पर किया है । उन्हें सम्मानित करना भारतीय क्रिकेट के लिये उनके अतुलनीय योगदान के प्रति हमारा सम्मान है । वह बंगाल और देश के युवा क्रिकेटरों की प्रेरणास्रोत हैं ।’’ 

सातवें नंबर पर उतरी सिलिगुड़ी की 22 वर्ष की इस क्रिकेटर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डी वाई पाटिल स्टेडियम पर फाइनल में 24 गेंद में 34 रन बनाये थे । भारत ने वह मैच 52 रन से जीता । रिचा ने एक विश्व कप में सर्वाधिक 12 छक्कों के वेस्टइंडीज के डिएंड्रा डोटिन के रिकॉर्ड की भी बराबरी की । 

