ICC Women's World Cup: मैच हारे और जेब भारी?, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए भारत पर 5 प्रतिशत जुर्माना

ICC Women's World Cup: आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार जो न्यूनतम ओवर गति के अपराधों से संबंधित है खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पाँच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 15, 2025 15:22 IST2025-10-15T15:17:40+5:302025-10-15T15:22:45+5:30

Women's World Cup India fined 5 percent match fee maintaining slow over-rate against Australia in Visakhapatnam on Sunday October 12 | ICC Women's World Cup: मैच हारे और जेब भारी?, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए भारत पर 5 प्रतिशत जुर्माना

file photo

Highlightsजुर्माना एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के मिशेल पेरेरा ने लगाया।भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध स्वीकार कर लिया।तीसरे अंपायर किम कॉटन और चौथे अंपायर जैकलीन विलियम्स द्वारा लगाया गया था।

ICC Women's World Cup: भारत को झटका लगा है। मैच भी हार गए और जेब भी कटी। रविवार को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए भारत पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। गत चैंपियन टीम ने भारत के 330 रनों के लक्ष्य को एक ओवर और तीन विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए पाया गया कि भारत अपने निर्धारित लक्ष्य से एक ओवर पीछे था। यह जुर्माना एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के मिशेल पेरेरा ने लगाया।

खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार जो न्यूनतम ओवर गति के अपराधों से संबंधित है खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा गेंदबाजी न करने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पाँच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित दंड स्वीकार कर लिया, जिसका अर्थ है कि किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी। यह आरोप मैदानी अंपायर सू रेडफर्न और निमाली परेरा, तीसरे अंपायर किम कॉटन और चौथे अंपायर जैकलीन विलियम्स द्वारा लगाया गया था।

कप्तान एलिसा हीली की 142 रन की मैराथन पारी और अनाबेल सदरलैंड के पांच विकेट के दम पर आस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रविवार को भारत को तीन विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उसकी राह मुश्किल कर दी।

जीत के लिये 331 के रिकॉर्ड लक्ष्य को हीली की पारी ने आसान बना दिया जिन्होंने 107 गेंद में 21 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 142 रन बनाये और एलिसे पैरी ने चोट के कारण मैदान छोड़ने के बाद वापसी करके स्नेह राणा को छक्का लगाकर एक ओवर बाकी रहते टीम को जीत तक पहुंचाया।

इससे पहले महिला विश्व कप में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड भी आस्ट्रेलिया के नाम था जब उसने 2022 में भारत के ही खिलाफ आकलैंड में 278 रन का लक्ष्य हासिल किया था । सात बार की चैम्पियन आस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे क्रिकेट में पहली बार तीन सौ से अधिक के लक्ष्य का पीछा करके कामयाबी हासिल की है। 

Open in app
टॅग्स :ICC Women's World CupTeam IndiaAustralia Cricket Teamआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपटीम इंडियाऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम