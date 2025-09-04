Women's World Cup: आईसीसी ने अब तक के सबसे सस्ते टिकटों की घोषणा की, कीमत 100 रुपये से भी कम

यह मेगा इवेंट 30 सितंबर से शुरू होगा और इसकी संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहले मैच से होगी।

By रुस्तम राणा | Updated: September 4, 2025 21:59 IST2025-09-04T21:59:57+5:302025-09-04T21:59:57+5:30

ICC Women's World Cup 2025: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार, 4 सितंबर को महिला विश्व कप 2025 के लिए टिकटों की बिक्री की घोषणा की। यह मेगा इवेंट 30 सितंबर से शुरू होगा और इसकी संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहले मैच से होगी।

ICC ने सभी लीग मैचों के टिकट पहले चरण में किसी भी ICC वैश्विक आयोजन के लिए रिकॉर्ड-कम कीमतों पर जारी किए हैं, जो केवल 100 रुपये (लगभग 1.14 अमेरिकी डॉलर) है। प्रशंसकों के अनुकूल मूल्य निर्धारण का उद्देश्य खचाखच भरे स्टेडियम और उत्साही दर्शकों को सुनिश्चित करना है क्योंकि महिलाओं का खेल लगातार अपनी प्रतिष्ठा और वैश्विक अपील में बढ़ रहा है।

इस आयोजन को और भी भव्य बनाने के लिए, प्रसिद्ध भारतीय गायिका श्रेया घोषाल, गुवाहाटी में होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में, पहले मैच से पहले, प्रस्तुति देंगी। घोषाल ने टूर्नामेंट का आधिकारिक गान, 'ब्रिंग इट होम' भी रिकॉर्ड किया है और वे आयोजन स्थल पर प्रशंसकों के लिए वैश्विक मंच पर महिला क्रिकेट की ऊर्जा, उत्साह और एकता का जश्न मनाएँगी।

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, 12 साल बाद भारत में इस टूर्नामेंट की वापसी का प्रतीक है। यह टूर्नामेंट भारत के चार शहरों, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और नवी मुंबई के साथ-साथ श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा।

इस बीच, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला और विश्व कप के लिए चोटिल यस्तिका भाटिया की जगह उमा छेत्री को टीम में शामिल किया है। भाटिया को विशाखापत्तनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान बाएँ घुटने में चोट लग गई थी।

