Women's World Cup 2025: इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवार ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का पीछा किया और भागने से पहले एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ।

By रुस्तम राणा | Updated: October 25, 2025 15:02 IST2025-10-25T15:02:57+5:302025-10-25T15:02:57+5:30

Women's World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की दो सदस्यों को गुरुवार सुबह इंदौर में एक मोटरसाइकिल सवार ने कथित तौर पर परेशान किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना तब हुई जब खिलाड़ी अपने टीम होटल के पास एक कैफे में जा रही थीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ वर्ल्ड कप मैच से दो दिन पहले। पुलिस के मुताबिक, मोटरसाइकिल सवार ने उनका पीछा किया और भागने से पहले एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ।

दोनों ने अपनी टीम के सिक्योरिटी ऑफिसर, डैनी सिमंस से संपर्क किया, जिन्होंने लोकल सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर से बात की और मदद के लिए एक गाड़ी भेजी। पास खड़े एक व्यक्ति ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, जिससे पुलिस को आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने में मदद मिली। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (किसी महिला की इज़्ज़त को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 78 (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की: "CA इस बात की पुष्टि करता है कि इंदौर में एक कैफे जाते समय ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दो सदस्यों को एक मोटरसाइकिल सवार ने गलत तरीके से छुआ। टीम की सिक्योरिटी ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी है, जो इस मामले को देख रही है।"

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमानी मिश्रा ने खजराना रोड इलाके में हुई इस घटना के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके बयान रिकॉर्ड किए।

