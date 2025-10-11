Women's World Cup 2025: इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनीं...

Women's World Cup 2025: इंग्लैंड वर्तमान में कोलोराडो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में चल रहे महिला विश्व कप 2025 के अपने तीसरे मैच में श्रीलंका से भिड़ रहा है। ट्रॉफी उठाने के पसंदीदा टीमों में से एक, इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया, और उन्होंने पहली पारी में 253 रन बनाए। जबकि अधिकांश बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने में विफल रहे, इंग्लैंड ने अपने कप्तान नैट साइवर-ब्रंट की बदौलत अकेले दम पर इस प्रतिस्पर्धी स्कोर का नेतृत्व किया।

अपनी शानदार पारी के साथ, साइवर-ब्रंट ने एक बड़े विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने और कुछ ऐसा हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जो किसी महिला ने कभी नहीं किया। नैट साइवर-ब्रंट ने श्रीलंका के खिलाफ 117 गेंदों में 117 रन बनाए, इस प्रकार उन्होंने अपना 10वां वनडे शतक बनाया। यह महिला विश्व कप के इतिहास में उनका पांचवां शतक भी था। उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन और चार्लोट एडवर्ड्स की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम महिला विश्व कप में चार शतक हैं।

नैट साइवर-ब्रंट ने अपना शतक नवजात बेटे को समर्पित किया

जब नैट साइवर-ब्रंट ने अपना शतक पूरा किया, तो उन्होंने प्रतिष्ठित बेबेटो उत्सव मनाया, जिसमें उन्होंने स्टैंड की ओर देख रहे एक बच्चे को झुलाने का संकेत दिया। यह उत्सव इंग्लैंड की पूर्व स्टार कैथरीन साइवर-ब्रंट, जिसका नाम थियोडोर माइकल साइवर-ब्रंट है, के साथ उनके नवजात बेटे को समर्पित था। कैथरीन के साथ स्टैंड में उनका नन्हा बेटा भी मौजूद था।

अपने शतक के साथ, नैट साइवर-ब्रंट महिला वनडे में 10 शतक लगाने वाली पाँचवीं बल्लेबाज़ बन गईं। वह मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया), स्मृति मंधाना (भारत), सूज़ी बेट्स (न्यूज़ीलैंड) और टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड) के साथ एक विशिष्ट और शानदार सूची में शामिल हो गईं।