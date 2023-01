Womens T20I Tri-Series in South Africa 2023: टी20 विश्वकप से पहले कप्तान-उपकप्तान ने किया धमाका, 115 रन जोड़े, वेस्टइंडीज को 56 रन से हराकर अंक तालिका में नंबर एक

Highlights भारत के पास दो मैच में 8 अंक हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार वापसी की। स्मृति मंधाना ने तीसरे विकेट के लिए 115 रन जोड़े।

Womens T20I Tri-Series in South Africa 2023: भारतीय महिला टीम में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी शानदार रही। दूसरे मैच में टीम इंडिया ने महिला टी20 त्रिकोणीय सीरीज में वेस्टइंडीज को 56 रन से हराकर अंक तालिका में नंबर एक पर पहुंच गई है। भारत के पास दो मैच में 8 अंक हैं।

For her excellent unbeaten 7️⃣4️⃣*(51) in the first innings, vice-captain @mandhana_smriti bagged the Player of the Match award as #TeamIndia clinched their second win of the Tri-Series with a 56-run victory over West Indies 👏



Scorecard ▶️ https://t.co/tNMO0AAnzm#INDvWIpic.twitter.com/Y9QoRSLtdS