Womens T20I Tri-Series in South Africa 2023: दक्षिण अफ्रीका बॉलर पर टूट पड़ी डेब्यू कर रहीं अमनजोत, 7 चौके की मदद से 30 गेंद में 41 रन, अब वेस्टइंडीज की बारी

Highlights भारत अपने दूसरे मैच में सोमवार को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा। दीप्ति (23 गेंद में 33 रन) और अमनजोत ने इसके बाद पारी को संवारा। भारत को छह विकेट पर 147 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

Womens T20I Tri-Series in South Africa 2023: पदार्पण कर रही अमनजोत कौर की 30 गेंद में नाबाद 41 रन की पारी से भारत ने विषम परिस्थितियों से उबरते हुए यहां महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय क्रिकेट सीरीज के अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 27 रन से हराया।

दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और 12वें ओवर में 69 रन तक भारत की पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपना पलड़ा भारी रखा। दीप्ति (23 गेंद में 33 रन) और अमनजोत ने इसके बाद पारी को संवारा और छठे विकेट के लिए 50 गेंद में 76 रन की साझेदारी करके भारत को छह विकेट पर 147 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। इन दोनों के अलावा सलामी बल्लेबाज यस्तिका भाटिया (35) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाई।

My father has played a big role in my development. His struggles are a lot more than mine. Had he not made the sacrifices, I wouldn't have reached this far: Amanjot Kaur

इसके जवाब में भारतीय स्पिनरों ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए मेजबान टीम को नौ विकेट पर 120 रन पर रोककर टीम की जीत सुनिश्चित की। दीप्ति (30 रन पर तीन विकेट) और देविका वैद्य (19 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए।

First Match for India

First Player of the Match for India

First Press Conference for India



All in one day for Amanjot Kaur



Listen to what she had to say after #TeamIndia's win in the tri-series opener against South Africa yesterday

राजेश्वरी गायकवाड़ (11 रन पर एक विकेट), स्नेह राणा (12 रन पर एक विकेट) और राधा यादव (17 रन पर एक विकेट) ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए एक-एक विकेट चटकाया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी खराब रही। टीम ने सलामी बल्लेबाजों लॉरा वोलवार्ट (06) और एनेके बोश (02) के विकेट जल्दी गंवा दिए।

A debut to remember!



Debutant Amanjot Kaur bagged the Player of the Match award for her crucial 41*(30) as #TeamIndia registered a 27-run victory in the first match of the Tri-Series



Scorecard ▶️https://t.co/ln4aIAm4a6#SAvINDpic.twitter.com/MAdLe3isDZ — BCCI Women (@BCCIWomen) January 20, 2023

मध्य क्रम में कप्तान सुने लुस (29), क्लो ट्रायोन (26) और मारिजेन कैप (22) ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया लेकिन मेजबान टीम की कोई बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाई जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। भारत अपने दूसरे मैच में सोमवार को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा।