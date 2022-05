Women's T20 Challenge 2022: वेलॉसिटी ने सुपरनोवाज को 10 गेंद पहले 7 विकेट से हराया, शेफाली वर्मा की तूफानी पारी, 33 गेंद और 51 रन

Highlights सुपरनोवाज ने मंगलवार को पांच विकेट पर 150 रन बनाए। हरमनप्रीत ने अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के जड़े। तानिया ने 32 गेंद की पारी में तीन चौके लगाये।

Women's T20 Challenge 2022: महिला टी 20 चैलेंज मैच में वेलॉसिटी ने सुपरनोवाज को 7 विकेट से हराया। वेलॉसिटी की शेफाली वर्मा ने तूफानी पारी खेली, 33 गेंद में 51 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल हैं। यास्तिका भाटिया ने 13 गेंद में 17 रन बनाए। वेलॉसिटी ने 10 गेंद पहले बाजी मार ली।

वेलॉसिटी की कप्तान दीप्ति शर्मा और लौरा वोल्वार्ड्टो ने जूझारू पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। लौरा वोल्वार्ड्टो ने 35 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। क्रेट कॉस ने 24 रन देकर 2 विकेट लिया। सुपरनोवाज ने मंगलवार को पांच विकेट पर 150 रन बनाए। इसके जवाब में वेलॉसिटी ने शानदार जीत दर्ज की।

कप्तान हरमनप्रीत कौर की 51 गेंदों में 71 रनों की तूफानी पारी से सुपरनोवाज ने मंगलवार को पांच विकेट पर 150 रन बनाए। वेलॉसिटी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन हरमनप्रीत की बेजोड़ पारी से टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही।

हरमनप्रीत ने अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के जड़े। उन्हें विकेटकीपर तानिया भाटिया (36 रन) का अच्छा साथ मिला और दोनों ने 18 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद 82 रन की शानदार साझेदारी की। तानिया ने 32 गेंद की पारी में तीन चौके लगाये। आखिरी ओवरों में सुने लुस ने 14 गेंद में तीन चौकों की मदद से नाबाद 20 रन की पारी खेल टीम के स्कोर को 150 रन तक पहुंचाया।

7⃣1⃣ Runs

5⃣1⃣ Balls

7⃣ Fours

3⃣ Sixes



Leading from the front, @ImHarmanpreet put on a superb show with the bat & scored a fine half-century. 👏 👏 #My11CircleWT20C#SNOvVEL



Watch her knock 🎥 🔽 https://t.co/OhUOQ9sXBh — IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2022

वेलॉसिटी के लिए केट क्रॉस ने 24 रन देकर दो जबकि राधा शर्मा और कप्तान दीप्ति शर्मा ने एक-एक विकेट लिये। प्रिया पुनिया (चार रन) , डिएंड्रा डॉटिन (छह) और हरलीन देओल (सात) पिछले मैच के अच्छे फॉर्म को इस मुकाबले में जारी नहीं रख सके।