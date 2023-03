Womens Premier League 2023: मंधाना पर भारी हरमनप्रीत, अंतिम मैच जीतकर पहले पायदान पर मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फाइनल रेस से बाहर

Highlights गुजरात की टीम भी फाइनल रेस से बाहर हो गई है। प्लेऑफ में मुंबई, यूपी और दिल्ली की टीम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आखिरी लीग मैच में नौ विकेट पर 125 रन पर रोक दिया।

Womens Premier League 2023: मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आखिरी लीग मैच में 4 विकेट से हराकर पहले पायदान पर पहुंच गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हर विभाग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कप्तान स्मृति मंधाना को पटक दिया।

मुंबई इंडियंस की टीम 8 मैच खेलकर 6 जीत और 2 हार के साथ 12 अंक लेकर पहले पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 8 मैच में 2 जीत और 6 हार के साथ चौथे स्थान पर रही। गुजरात की टीम भी फाइनल रेस से बाहर हो गई है। प्लेऑफ में मुंबई, यूपी और दिल्ली की टीम है। गुजरात की टीम अंतिम स्थान पर रही।

मुंबई इंडियन्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 मुकाबले में मंगलवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को चार विकेट से शिकस्त दी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 125 रन बनाये। मुंबई की टीम ने 16.4 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई के लिए अमेलिया केर ने सबसे ज्यादा नाबाद 31 रन का योगदान दिया।

अमेलिया केर के तीन विकेट की मदद से मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आखिरी लीग मैच में नौ विकेट पर 125 रन पर रोक दिया। केर ने 22 रन देकर तीन विकेट लिये और टॉस जीतकर गेंदबाजी का कप्तान हरमनप्रीत कौर का फैसला सही साबित कर दिखाया।

