Womens Premier League 2023: मुंबई इंडियंस चैंपियन, जानें किस खिलाड़ी ने पर्पल और ऑरेंज कैप पर किया कब्जा, देखें पुरस्कारों की लिस्ट

Highlights हरमनप्रीत कौर को कैच ऑफ द सीजन का अवॉर्ड मिला। यस्तिका भाटिया ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहली ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया।

Womens Premier League 2023: रोमांचक फाइनल में मुंबई इंडियंस ने रविवार को बाजी मार ली। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहली ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। मुंबई इंडियंस ने दोनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन किया और दुनिया मुट्ठी में कर लिया।

हीली मैथ्यूज को प्लेयर ऑफ द सीरीज और नेट स्किवेर ब्रंट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पर्पल कैप पर हीली मैथ्यूज ने कब्जा किया और मेग लैनिंग ने ऑरेंज कैप जीती। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर को कैच ऑफ द सीजन का अवॉर्ड मिला। यस्तिका भाटिया ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता।

महिला प्रीमियर लीग 2023 आँकड़ेः (Women's Premier League 2023)

सर्वाधिक रन- मेग लैनिंग (345)

उच्चतम औसत - नेट स्किवेर ब्रंट (66.4)

उच्चतम स्ट्राइक- शेफाली वर्मा (185.29)

उच्चतम स्कोर- डिवाइन 99(36) बनाम जीजी

सर्वाधिक छक्के - शेफाली वर्मा (13) और डिवाइन (13)

सर्वाधिक विकेट - हीली मैथ्यूज (16) और एक्लेस्टोन (16)

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े - एमकैप (5/15) बनाम गुजरात जायंट्स।

हीली मैथ्यूज की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद नेट स्किवेर ब्रंट के 55 गेंद में नाबाद 60 रन की मदद से मुंबई इंडियंस ने रविवार को दिल्ली कैपिटल्स को सात विकेट से हराकर पहला महिला प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया। शिखा पांडे और राधा यादव के बीच दसवें विकेट के लिये 52 रन की साझेदारी की मदद से दिल्ली कैपिटल्स नौ विकेट पर 131 रन बनाये।

जवाब में मुंबई ने तीन गेंद बाकी रहते तीन विकेट पर 134 रन बनाये । स्किवेर ब्रंट ने एक छोर संभालकर 55 गेंद की अपनी पारी में सात चौके लगाये । कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 39 गेंद में 37 रन की पारी खेली । आखिर में एमेलिया केर ने आठ गेंद में नाबाद 14 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। इससे पहले मुंबई के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया।

दिल्ली का स्कोर 11वें ओवर में तीन विकेट पर 74 रन था । इसके बाद छह विकेट पांच रन के भीतर गिर गए और 16वें ओवर के बाद स्कोर नौ विकेट पर 79 रन हो गया । मुंबई के विदेशी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिनमें से हीली मैथ्यूज ने चार ओवर में सिर्फ पांच रन देकर तीन विकेट लिये जबकि इसाबेल वोंग ने 42 रन देकर तीन और एमेलिया केर ने 18 रन देकर दो विकेट चटकाये।

The young promising wicketkeeper-batter shined bright in a victorious season for @mipaltan 👏👏@YastikaBhatia becomes the emerging player of the season 👌#TATAWPLpic.twitter.com/hO8qMDUkty — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 26, 2023

दिल्ली के लिये शिखा और राधा ने 52 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को 100 रन के पार पहुंचाया । शिखा ने 17 गेंद में नाबाद 27 और राधा ने 12 गेंद में नाबाद 27 रन की पारी खेली । शिखा ने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया जबकि राधा ने दो चौके और दो छक्के जड़े।

इससे पहले मैथ्यूज , वोंग और केर ने आपस में आठ विकेट लेकर मुंबई को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया । कैरेबियाई हरफनमौला मैथ्यूज ने टूर्नामेंट में 16 विकेट लेकर यूपी वारियर्स की सोफी एक्सेलेटोन की बराबरी कर ली । वोंग और केर ने टूर्नामेंट में 15 . 15 विकेट लिये । ब्रेबोर्न स्टेडियम पर फाइनल की शुरुआत नाटकीय रही जब मुंबई ने वोंग की फुलटॉस गेंदों पर पहले तीन विकेट लिये।

Champion with the bat ✅

Champion with the bowl ✅@MyNameIs_Hayley's impressive all-round contributions for @mipaltan makes her the most valuable player of the season 👏👏#TATAWPLpic.twitter.com/M0raMNcqml — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 26, 2023

पहले दो फैसले तीसरे अंपायर ने दिये । शेफाली वर्मा ने लांग आन पर छक्का और अगली गेंद पर वोंग को चौका लगाकर शुरूआत की लेकिन केर की गेंद पर प्वाइंट में कैच दे बैठी । वोंग ने इसके बाद एलिस कैपसी को खाता खोले बिना रवाना किया जिनका शानदार कैच एक्स्ट्रा कवर पर अमजोत कौर ने लपका । जेमिमा रौड्रिग्स ने पहली गेंद पर चौका लगाकर शुरुआत की ।

.@MyNameIs_Hayley scalped 1️⃣6️⃣ wickets and bagged the Purple Cap 👌👌



Congratulations to the #TATAWPL champion on a wonderful and victorious season with the ball 👏👏 pic.twitter.com/Ko3wLRedJ6 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 26, 2023

उन्होंने तीसरे ओवर में नेट स्किवेर ब्रंट को दूसरा चौका लगाया । इससे पहले लानिंग ने पहली दो गेंद पर दो चौके जड़े । वोंग की फुलटॉस पर हालांकि जेमिका प्वाइंट में हीली मैथ्यूज को कैच देकर लौटी । पावरप्ले के आखिर में दिल्ली का स्कोर तीन विकेट पर 38 रन था । दस ओवर में स्कोर तीन विकेट पर 68 रन था । दिल्ली की पारी का पतन 11वें ओवर के बाद शुरू हुआ और नौ विकेट 79 रन पर गिर गए जिसके बाद राधा और शिखा ने मोर्चा संभाला ।