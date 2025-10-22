AUS vs ENG: 69 गेंद में शतक, गार्डनर ने बनाए रिकॉर्ड, अजेय ऑस्ट्रेलिया विजय रथ जारी?, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर नंबर-1

HighlightsAustralia vs England LIVE score, Women’s ODI World Cup 2025: इंग्लैंड की टीम 9 अंक के साथ तीसरे पायदान पर है। Australia vs England LIVE score, Women’s ODI World Cup 2025: दक्षिण अफ्रीका की टीम 10 अंक के साथ नंबर-2 है।Australia vs England LIVE score, Women’s ODI World Cup 2025: चौथे स्थान के लिए भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम में टक्कर है।
इंदौरः अजेय ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ जारी है। कप्तान एलिसा हीली के टीम में ना होने का असर नहीं दिखा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 मैच में 11 अंक के साथ प्वाइंट टेबल में सबसे आगे है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 10 अंक के साथ नंबर-2 और इंग्लैंड की टीम 9 अंक के साथ तीसरे पायदान पर है। चौथे स्थान के लिए भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम में टक्कर है।
महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज़ शतक (गेंदों के हिसाब से)-
69ः एशले गार्डनर बनाम इंग्लैंड, इंदौर, 2025*
71ः डिएंड्रा डॉटिन बनाम पाकिस्तान, लीसेस्टर, 2017
73ः एलिसा हीली बनाम बांग्लादेश, विशाखापत्तनम, 2025
76ः नेट साइवर-ब्रंट बनाम पाकिस्तान, लीसेस्टर, 2017
77ः एशले गार्डनर बनाम न्यूजीलैंड, इंदौर, 2025।
महिला वनडे में नंबर 6 या उससे नीचे से सर्वाधिक 100-
3 - ऐश गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)
1 - शेमाइन कैंपबेल (वेस्टइंडीज)
1 - एनेरी डर्कसन (दक्षिण अफ्रीका)।
हरफनमौला एशले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड ने गेंद से आपस में पांच विकेट साझा करने के बाद बल्ले से 180 रन की आक्रामक अटूट साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड पर महिला वनडे विश्व कप मैच में बुधवार को छह विकेट की आसान जीत दिला दी। स्पिनरों अलाना किंग (20 रन पर एक विकेट), सोफी मोलिनक्स (52 रन पर दो विकेट), गार्डनर (39 रन पर दो विकेट) और मध्यम तेज गेंदबाज सदरलैंड (60 रन पर तीन विकेट) ने इंग्लैंड को टैमी ब्यूमोंट (78) की अर्धशतकीय पारी के बावजूद नौ विकेट पर 244 रन पर रोक दिया।
ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए छह ओवर के अंदर 24 रन पर तीन और फिर 68 रन पर चार विकेट गंवा दिये थे लेकिन सदरलैंड ने संयम से नाबाद 98 रन की पारी खेली जबकि गर्डनर ने 73 गेंद की नाबाद आक्रामक पारी में 104 रन बनाकर टीम को 57 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह टूर्नामेंट में अब तब अजेय रहते हुए तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
लॉरेन बेल (48 रन पर एक विकेट) और लिंसी स्मिथ (43 रन पर दो विकेट) ने छह ओवर के अंदर तीन विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल दिया था लेकिन सात बार के विश्व चैंपियन ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए एक बार फिर साबित किया कि टूर्नामेंट में उसके और अन्य टीमों में बड़ा अंतर है।
बेथ मूनी (20) ने सदरलैंड के साथ चौथे विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की और विकेटों के पतन को रोका जबकि गार्डनर ने क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। गार्डनर ने अपनी पारी के दौरान मैदान के चारों ओर 16 चौके जड़े जबकि धैर्य के साथ बल्लेबाजी करने वाली सदरलैंड ने नौ चौके और एक छक्का जड़ा।
सदरलैंड के पास भी शतक पूरा करना मौका था। उन्हें शतक पूरा करने के लिए तीन रन की जरूरत थी और टीम को जीत के लिए दो रन की। सदरलैंड ने हालांकि एक रन लेकर स्ट्राइक गार्डनर को दे दी जिन्होंने चौके के साथ टीम को जीत दिला दी। इससे पहले इंग्लैंड के लिए ब्यूमोंट ने 105 गेंद की पारी में 10 चौके और एक छक्का लगा एक छोर से विकेट गिरने के बावजूद रन बनाना जारी रखा।
लेकिन टीम की रन गति को आखिरी ओवरों में एलिस कैप्सी (32 गेंद में 38 रन) और चार्ली डीन (27 गेंद में 26 रन) ने सातवें विकेट के लिए 52 गेंद में 61 रन की साझेदारी के साथ तेज किया। ब्यूमोंट ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अपनी पहली ही गेंद को स्क्वायर लेग पर चौका लगाने के बाद किम गार्थ की गेंद पर मिड-विकेट पर शानदार छक्का जड़कर लय में होने का संकेत दिया।
दूसरी तरफ एमी जोन्स (18) ने मेगन शट की गेंद पर तीन चौके जड़ ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को परेशान किया। आत्मविश्वास से भरी ब्यूमोंट ने गार्थ को निशाना बनाना जारी रखते हुए एक ही ओवर में तीन और चौके जड़े। सदरलैंड ने अपनी धीमी गेंद पर जोन्स को चकमा देकर बोल्ड किया और ब्यूमोंट के साथ 55 गेंद में 55 रन की साझेदारी को तोड़ा।
ब्यूमोंट ने हालांकि 44 गेंदों में मौजूदा टूर्नामेंट का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद स्पिनरों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। इस बीच ब्यूमोंट को हीथर नाइट (20) का साथ मिला और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 35 रन जोड़े। मोलिनक्स ने नाइट को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा, जबकि किंग ने कप्तान नैट साइवर-ब्रंट (सात) को चलता कर इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ दी। दबाव के बीच सोफिया डंकले (22) ब्यूमोंट का साथ देने क्रीज पर आयी लेकिन किंग और मोलिनक्स की कसी हुई गेंदबाजी के सामने यह जोड़ी रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखी।
दोनों ने 42 रन की साझेदारी के लिए 74 गेंद खर्च किये। ब्यूमोंट ने कुछ बाउंड्री लगाकर दबाव कम करने कोशिश की, लेकिन उनका आक्रामक इरादा महंगा साबित हुआ। उन्होंने सदरलैंड की धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन लॉन्ग-ऑन पर जॉर्जिया वोल ने शानदार कैच लपक उनकी शानदार पारी का अंत किया।
एम्मा लैंब (सात) कुछ खास नहीं कर सकी जबकि डंकले भी बडे शॉट की कोशिश में गार्डनर की गेंद पर स्टंप हो गयी। कैप्सी और डीन ने कुछ जोरदार शॉट लगाकर टीम के स्कोर को 240 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।