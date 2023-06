Women's Emerging Asia Cup: सिर्फ एक मैच खेलकर भारत चैंपियन, एमर्जिंग एशिया कप टी20 खिताब पर कब्जा, 19.2 ओवर में 96 रन पर ढेर बांग्लादेश

Highlights ऑफ स्पिनर कनिका आहुजा ने भी 23 रन देकर दो विकेट चटकाए। नाहिदा अख्तर ने बांग्लादेश की ओर से सर्वाधिक नाबाद 17 रन बनाए। शोभना मोस्तरी ने 16 रन की पारी खेली।

Women's Emerging Asia Cup: श्रेयंका पाटिल और मन्नत कश्यप की फिरकी के जादू से भारत ने बुधवार को यहां बांग्लादेश को फाइनल में 31 रन से हराकर महिला एमर्जिंग एशिया कप टी20 खिताब जीत लिया।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 127 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया और फिर श्रेयंका (13 रन पर चार विकेट) और मन्नत (20 रन पर तीन विकेट) की फिरकी की बदौलत बांग्लादेश को 19.2 ओवर में 96 रन पर ढेर कर दिया।

What a sensational victory! Congratulations to the India ‘A’ women's cricket team for winning the ACC #WomensEmergingTeamsAsiaCup!

Each team showed great spirit and fought fiercely till the end. Bright days ahead for women’s cricket in Asia!@ACCMedia1#ACCpic.twitter.com/Vjls2d2MjK — Jay Shah (@JayShah) June 21, 2023

ऑफ स्पिनर कनिका आहुजा ने भी 23 रन देकर दो विकेट चटकाए। श्रेयंका, मन्नत और कनिका की स्पिन तिकड़ी ने मिशन रोड ग्राउंड की धीमी पिच पर बांग्लादेश की बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। नाहिदा अख्तर ने बांग्लादेश की ओर से सर्वाधिक नाबाद 17 रन बनाए जबकि शोभना मोस्तरी ने 16 रन की पारी खेली।

𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜! 👏 👏



Dominant performance from India 'A' as they beat Bangladesh 'A' to clinch the #WomensEmergingTeamsAsiaCup title 🏆



📸 Asian Cricket Council



Scorecard ▶️ https://t.co/KYgPENCXvr#ACCpic.twitter.com/oMvtvylw9k — BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2023

इससे पहले दिनेश वृंदा 29 गेंद में 36 रन बनाकर भारत की ओर से शीर्ष स्कोरर रहीं जबकि कनिका ने 23 गेंद में नाबाद 30 रन बनाए। बांग्लादेश की गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाकर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। वृंदा और कनिका के अलावा भारत की ओर से विकेटकपर यू छेत्री (22) और कप्तान श्वेता सहरावत (13) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाईं।

For her solid all-round performance in the Final, Kanika Ahuja bags the Player of the Match award 👍 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/KYgPENCXvr#WomensEmergingTeamsAsiaCup | #ACCpic.twitter.com/jFd83mF0QV — BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2023

बांग्लादेश की तरफ से बाएं हाथ की स्पिनर नाहिदा ने 13 रन देकर दो जबकि ऑफ स्पिनर सुल्ताना खातून ने 30 रन देकर दो विकेट चटकाए। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को सेमीफाइनल मुकाबला एक भी गेंद फेंके बिना बारिश की भेंट चढ़ने के बाद फाइनल में जगह बनाई थी।

भारत ने फाइनल से पहले सिर्फ एक मैच मेजबान हांगकांग के खिलाफ खेला। टीम का यह टूर्नामेंट में पहला मैच था जो उसने नौ विकेट से जीता। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल सहित भारत के तीन मैच एक भी गेंद फेंके बिना बारिश की भेंट चढ़ गए। बारिश के करण टूर्नामेंट में आठ मैच नहीं खेले जा सके।