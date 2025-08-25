महिला दिल्ली प्रीमियर लीग 2025ः 1 रन से चैंपियन?, 2024 फाइनल में मिली हार को भुलाकर जीत लिया ट्रॉफी, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स विजेता

Highlights क्वींस ने एक समय पांच विकेट 74 रन पर गंवा दिये थे। 33 रन की साझेदारी करके जीत की उम्मीदें जगाई। मेधावी बिधुड़ी ने तीन ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिये।

Women's Delhi Premier League 2025: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पिछले साल फाइनल में मिली हार को भुलाते हुए सेंट्रल दिल्ली क्वींस को वर्षाबाधित मैच में एक रन से हराकर महिला दिल्ली प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया। जीत के लिये 122 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए क्वींस शुरू से ही दबाव में रही और 20 ओवर में आठ विकेट पर 120 रन ही बना सकी।

क्वींस ने एक समय पांच विकेट 74 रन पर गंवा दिये थे लेकिन इसके बाद मोनिका (28 गेंद में 33 रन) और रिया शौकीन (28 गेंद में नाबाद 28) ने छठे विकेट के लिये 33 रन की साझेदारी करके जीत की उम्मीदें जगाई। मोनिका के आउट होने के बाद हालांकि रिया को दूसरे छोर से मदद नहीं मिल सकी ।

सुपरस्टार्स के लिये मेधावी बिधुड़ी ने तीन ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि हिमाक्षी चौधरी को दो विकेट मिले। इससे पहले सुपरस्टार्स के लिये तनीषा सिंह ने 23 गेंद में 28 और शिवी शर्मा ने 36 गेंद में 29 रन बनाये । कप्तान श्वेता सहरावत ने 24 गेंद में 34 रन की पारी खेली ।