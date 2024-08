Women’s Big Bash League WBBL: डब्ल्यूबीबीएल में चौके-छक्के लगाएंगी मंधाना, टी20 मैच में 122.51 स्ट्राइक से 26 फिफ्टी, एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़ीं स्मृति

Highlights Women’s Big Bash League WBBL: डब्ल्यूबीबीएल ड्राफ्ट के लिए पहले नामांकन में शामिल हैं। Women’s Big Bash League WBBL: मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए उत्सुक रहती हूं। Women’s Big Bash League WBBL: स्ट्राइकर्स टीम में योगदान देने के अवसर को लेकर उत्साहित हूं।

Women’s Big Bash League WBBL: टीम इंडिया की ओपनर और धांसू बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) के आगामी सीज़न में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलेंगी। भारतीय टीम की उपकप्तान पहली बार ऑस्ट्रेलिया की लीग में खेलेगी। मंधाना के अलावा भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा 1 सितंबर को होने वाले आगामी डब्ल्यूबीबीएल ड्राफ्ट के लिए पहले नामांकन में शामिल हैं। मंधाना ने टीम में शामिल होने पर कहा कि मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए उत्सुक रहती हूं।

Smriti hitting sixes!



How good to have 🇮🇳 @mandhana_smriti back in the Big Bash. #WBBL10pic.twitter.com/8lI55d6EU3