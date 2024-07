Womens Asia Cup T20, 2024: स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की धमाकेदार पारी से जीता भारत, पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया

Highlights इस मुकाबले में भारत ने पहले पाकिस्तान को 108 रन पर ढेर किया इसके बाद स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की धमाकेदार पारी से 109 रनों के मामूली लक्ष्य को 14.1 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया भारतीय सलामी जोड़ी मंधाना ने 45 रन और शेफाली वर्मा ने 40 रन की विस्फोटक पारी खेली

India Women vs Pakistan Women: महिला एशिया कप टी20 में शनिवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। दांबुला में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले पाकिस्तान को 108 रन पर ढेर किया। इसके बाद स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की धमाकेदार पारी से 109 रनों के मामूली लक्ष्य को 14.1 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारतीय सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवर में 85 रनों की साझेदारी निभाई। मंधाना ने जहां 31 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 45 रन बनाए तो वहीं शेफाली वर्मा ने 6 चौके और 1 छक्के की बदौलत 29 गेंदों में 40 रन की विस्फोटक पारी खेली। हेमलता (14 रन) बनाकर जल्दी आउट हुईं। लेकिन सलामी जोड़ी ने भारत की जीत को पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर (5 रन) और जेमिमा (3 रन) ने पारी को समाप्त किया। पाकिस्तान की सैयदा ने सर्वाधिक दो विकेट मिले। जबकि नशारा संधू ने एक विकेट लिया।

