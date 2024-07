Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka: 8वें खिताब पर टीम इंडिया की नजर, श्रीलंका से टक्कर, मेजबान की निगाह पहले खिताब पर, जानें कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live update: फाइनल में मेजबान श्रीलंका और भारत की भिड़ंत होगी। Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live update: महिला टी20ई में भारत का पलड़ा भारी है। Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live update: फाइनल में आंकड़े शायद ही मायने रखते हो।

Women’s Asia Cup final, India vs Sri Lanka live update: एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दांबुला में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया और दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान श्रीलंका ने पाकिस्तान को कड़े मुकाबले में मात दी। टूर्नामेंट की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों ने महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। रविवार को दांबुला में फाइनल में मेजबान श्रीलंका और भारत की भिड़ंत होगी। महिला टी20ई में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन फाइनल में आंकड़े शायद ही मायने रखते हों।

भारत और श्रीलंका ग्रुप चरण में शीर्ष पर रहे और सेमीफाइनल में क्रमशः बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराया। श्रीलंका को घरेलू मैदान और दर्शकों का समर्थन मिलेगा। भारत ने ग्रुप चरण में पाकिस्तान, यूएई और नेपाल को मात दी। श्रीलंका ने लीग चरण में बांग्लादेश, थाइलैंड और मलेशिया को हराया। सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले देखने को मिला।

महिला एशिया कप टी20 2024 का फाइनल मैच कब है? मैच 28 जुलाई, रविवार को दोपहर 3:00 बजे IST दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।

मैच कहां देखें? प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

सीधा प्रसारणः भारत में डिज़्नी + हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होंगे।

INDW Vs SLW final Asia Cup 2024 live update streaming women’s T20 When where watch TV and online: टीम इस प्रकार है-

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा छेत्री (विकेट कीपर), पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, सजाना सजीवन।

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), अनुष्का संजीवनी, हर्षिता समरविक्रमा, हासिनी परेरा, अमा कंचना, उदेशिका प्रबोदानी, विशमी गुणरथने, काव्या कविंदी, इनोशी प्रियदर्शनी, सुगंधिका कुमारी, अचिनी कुलसूर्या, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, सचिनी निसानसाला, शशिनी गिम्हानी।

मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखकर श्रीलंका के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले फाइनल में जीत दर्ज करके रिकॉर्ड आठवां खिताब जीतने की कोशिश करेगी। भारत ने टूर्नामेंट में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसने लीग चरण में पाकिस्तान को सात विकेट से, संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से और नेपाल को 82 रन से हराया था।

सेमीफाइनल में उसने बांग्लादेश को 10 विकेट से पराजित किया था। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक अपनी प्रतिद्वंद्वी टीमों को कोई मौका नहीं दिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अभी तक टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है।

लेकिन टीम प्रबंधन गेंदबाजों विशेषकर दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह के प्रदर्शन से काफी खुश होगा। दीप्ति ने टूर्नामेंट में अभी तक सर्वाधिक 9 विकेट लिए हैं जबकि रेणुका सात विकेट लेकर तालिका में तीसरे नंबर पर है। इन दोनों का इकोनॉमी रेट भी शानदार है जिसका मतलब है कि उन्होंने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है।

इन दोनों की कसी गेंदबाजी का फायदा भारत के अन्य गेंदबाजों को भी मिला है। बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव इसका उदाहरण है जिन्होंने अभी तक 5.5 के इकोनॉमी रेट से 6 विकेट लिए हैं। भारतीय टीम के लिए कोई विभाग चिंता का विषय नहीं है लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स को बल्लेबाजी के कम मौके मिलने से वह थोड़ा चिंतित हो सकता है।

दूसरी तरफ श्रीलंका भी अभी तक अजेय रहा है। उसने टूर्नामेंट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी हासिल की है। श्रीलंका ने ग्रुप चरण में मलेशिया को 144 रन से हराया था। श्रीलंका की तरफ से कप्तान चमारी अटापट्टू ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक 243 रन बनाए हैं लेकिन उनके अलावा श्रीलंका की कोई भी अन्य बल्लेबाज 100 रन तक नहीं पहुंची है।

भारत को अगर जीत दर्ज करनी है तो उसे श्रीलंकाई कप्तान पर अंकुश लगाना होगा। भारत के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने श्रीलंका के गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा होगी। ऑफ स्पिनर कविशा दिलहारी (सात विकेट) को छोड़कर अन्य श्रीलंकाई गेंदबाज अभी तक प्रभाव छोड़ने में विफल रही हैं।