Women’s Asia Cup 2024: दो ग्रुप और 8 टीम, 19 जुलाई को पाकिस्तान से टक्कर, देखें शेयडूल, 8वीं खिताब पर टीम इंडिया की नजर

Highlights Women’s Asia Cup 2024: 2022 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। Women’s Asia Cup 2024: संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के बीच खेला जाएगा। Women’s Asia Cup 2024: यह टूर्नामेंट 2020 में होने वाला था।

Women’s Asia Cup 2024: लो जी पाकिस्तान से टक्कर के लिए तैयार रहिए। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने आगामी महिला एशिया कप 2024 के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की, जो 19 जुलाई से 28 जुलाई, 2024 तक श्रीलंका के दांबुला में होने वाला है। भारत अपने पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा जबकि पहला मैच संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के बीच खेला जाएगा। पिछला संस्करण 2022 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने फाइनल में श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर अपना सातवां खिताब जीता था। यह टूर्नामेंट 2020 में होने वाला था।

Here is the updated schedule for the ACC Women’s Asia Cup 2024. Brace yourselves for an action-packed tournament featuring the top 8 women's cricket teams in Asia. Mark your calendars, as it is going to kick off on July 19th, 2024, in Dambulla, Sri Lanka!#WomensAsiaCup2024#ACCpic.twitter.com/GGBITRFCIv