Women Premier League Auction: नीलामी में बरस रहे पैसा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 4 खिलाड़ी पर खर्च किए 7.1 करोड़, देखें लिस्ट

Women Premier League Auction: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 के जरिए एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। पहली बार महिला खिलाड़ी पर पैसों की बारिश हो रही है। कई खिलाड़ी पर करोड़ों की बरसात हो गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4 खिलाड़ी पर 7.1 करोड़ खर्च कर दिए।

भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा। आरसीबी ने आस्ट्रेलिया की स्टार आल राउंडर एलिस पैरी को डब्ल्यूपीएल नीलामी में 1.70 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया हैं। सोफी डिवाइन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 50 लाख में खरीदा है। रेणुका सिंह को 1.5 करोड़ में खरीदा है।

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) ने पांच टीमों के लिए बोली में 4669.99 करोड़ रुपये हासिल करने के बाद इस लीग का प्रसारण अधिकार 951 करोड़ रुपये में बेचा। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल जैसी आईपीएल टीमों के अलावा कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स (लखनऊ) और अडानी स्पोर्टलाइन ने डब्ल्यूपीएल के लिए फ्रेंचाइजी टीमें खरीदी हैं। नीलामी में हर फ्रेंचाइजी टीम खिलाड़ियों पर 12 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। टीमों को कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ियों के लिए सफल बोली लगानी होगी।