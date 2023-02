WPL Auction 2023: यूपी वारियर्स ने इस खिलाड़ी को दी कमान, टी20 में 100 विकेट लेने में भुवी, बुमराह और चहल से आगे, क्या हो सकता है प्लेइंग इलेवन!

Highlights एलिमिनेटर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल 26 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। लॉरेन बेल, राजेश्वरी गायकवाड़ और किरण नागवीरे को किफायती कीमत पर चुना

Women IPL Auction 2023: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी 13 फरवरी को खत्म हो गई। सभी पांचों टीम ने कई खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बरसात की। यूपी वारियर्स भारतीय टीम की हरफनमौला दीप्ति शर्मा को कप्तान नियुक्त कर सकती है।

यूपी वारियर्स की नीलामी बहुत अच्छी रही और उन्होंने टीम का गठन किया, जिसमें युवाओं और अनुभव का अच्छा मिश्रण है। उन्होंने ताहिला मैकग्राथ, दीप्ति शर्मा और सोफी एक्लेस्टोन जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को साइन कर मजबूती प्रदान की। लॉरेन बेल, राजेश्वरी गायकवाड़ और किरण नागवीरे को किफायती कीमत पर चुना।

