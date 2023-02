Women IPL Auction 2023: नीलामी में 5 फ्रेंचाइजी ने 86 खिलाड़ी खरीदे, 59.50 करोड़ खर्च, यहां देखें किस टीम में कौन खिलाड़ी शामिल

Highlights कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स (लखनऊ) और अडानी स्पोर्टलाइन की टीम ने पहली बार खुलकर बोली लगाई। नीलामी में हर फ्रेंचाइजी टीम खिलाड़ियों पर 12 करोड़ रुपये खर्च करनी थी। टीमों को कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ियों के लिए सफल बोली लगानी थी।

Women IPL Auction 2023: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 खत्म हो गया है। नीलामी में 86 खिलाड़ी बिके, जिसमें 30 विदेशी खिलाड़ी हैं। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल, कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स (लखनऊ) और अडानी स्पोर्टलाइन की टीम ने पहली बार खुलकर बोली लगाई।

5 फ्रेंचाइजी ने 59.50 करोड़ खर्च किए। दिल्ली कैपिटल ने 18, मुंबई इंडियंस ने 17, अडानी स्पोर्टलाइन की टीम ने 17, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 18 और कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स (लखनऊ) की टीम ने 16 खिलाड़ी खरीदे। मुंबई इंडियंस और कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स के पास एक भी रुपये नहीं बचे।

Women's IPL Auction tomorrow. This is how playing XIs will shape up imo. Green = Very expensive Red = Least expensive #WPLAuction #WPL pic.twitter.com/ZpiqtPNPEp

1ः डीसी-18 -6 -35 लाख

2ः जीजी -17 -6 ​​-5 लाख

3ः एमआई -17 -6 ​​-कुछ नहीं

4ः आरसीबी-18-6-10 लाख

5ः यूपीडब्ल्यू-16-6-शून्य।

1-मुंबई इंडियंसः हरमनप्रीत कौर, नेट साइवर-ब्रंट, अमेलिया केर, पूजा वस्त्राकर, यास्तिका भाटिया, हीथर ग्राहम, इस्सी वोंग, अमनजोत कौर, धारा गुर्जर, सायका इशाक, हेले मैथ्यूज, क्लो ट्राईऑन, हुमैरा काजी, प्रियंका बाला, सोनम यादव, जिनतिमणि कलिता और नीलम बिष्ट।

2-गुजरात जायंट्सः ऐश गार्डनर, बेथ मूनी, सोफिया डंकले, एनाबेल सदरलैंड, हरलीन देओल, डियांड्रा डॉटिन, स्नेह राणा, एस मेघना, जॉर्जिया वेयरहम, मानसी जोशी, डी हेमलता, मोनिका पटेल, तनुजा कंवर, सुषमा वर्मा, हर्ले गाला, अश्विनी कुमारी, परुणिका सिसोदिया, शबनीम शकील।

3-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरः स्मृति मंधाना, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, रेणुका ठाकुर, रिचा घोष, एरिन बर्न्स, दिशा कसाट, इंद्राणी रॉय, श्रेयंका पाटिल, कनिका आहूजा, आशा शोभना, हीथर नाइट, डेन वैन नीकेर्क, प्रीती बोस, पूनम खेमना, कोमल जंजाद, मेगन शुट्ट, सहाना पवार।

4-यूपी वारियर्स: सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ति शर्मा, ताहलिया मैक्ग्रा, शबनम इस्माइल, एलिसा हीली, अंजलि सरवानी, राजेश्वरी गायकवाड़, श्वेता शेरावत, एस यशश्री, किरण नवगिरे, ग्रेस हैरिस, देविका वैद्य, लॉरेन बेल, लक्ष्मी यादव, पारशवी चोपड़ा, सिमरन शेख।

5-दिल्ली कैपिटल्सः जेमिमा रोड्रिग्स, मेग लैनिंग, शेफाली वर्मा, राधा यादव, शिखा पांडे, मारिजैन कैप, तीता साधु, एलिस कैप्सी, तारा नॉरिस, लौरा हैरिस, जसिया अख्तर, मीनू मन्नी, तान्या भाटिया, पूनम यादव, जेस जोनासेन, स्नेहा दीप्ति, अरुंधति रेड्डी, अपर्णा मंडल।

नीलामी में हर फ्रेंचाइजी टीम खिलाड़ियों पर 12 करोड़ रुपये खर्च करनी थी। टीमों को कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ियों के लिए सफल बोली लगानी थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना का महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में तीन करोड़ 40 लाख रुपये में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) से जुड़ने पर रोमांचित होना खिलाड़ियों के बीच इस बड़े दिन के उत्साह को दिखाता है।

डब्ल्यूपीएल के साथ महिला क्रिकेट में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है जहां वे इंडियन प्रीमियर लीग के अपने समकक्ष पुरुष खिलाड़ियों के समान करोड़ों रुपये की बोली आकर्षित कर रही हैं। लंबे समय से भारत में महिलाओं की टी20 लीग शुरू करने की बात चल रही है लेकिन इस साल चार मार्च को सब कुछ बदल जाएगा जब पांच फ्रेंचाइजी के टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा।

पूरी संभावना है कि इसका आयोजन ‘बड़े टूर्नामेंट’ आईपीएल से पहले ही किया जाएगा। पैसे और रुतबे की बात करें तो डब्ल्यूपीएल और आईपीएल की तुलना नहीं की जा सकती। डब्ल्यूपीएल हालांकि महिला क्रिकेट में ग्लैमर लेकर आएगा जो अब तक इससे दूर था। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा।

I'm old enough to remember the very first IPL auctions where Dhoni went to CSK for a record 6Cr.

This is that moment for @mandhana_smriti. She might be the costliest player in #WPL.



Whatta moment for the women's game! 🏏 https://t.co/Nfz4R6rj5A