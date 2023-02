Women IPL Auction 2023: 12 करोड़ खर्च कर खरीदे 17 खिलाड़ी, जानें मुंबई इंडियंस के बारे में, देखें कैसा हो सकता है प्लेइंग इलेवन

Highlights भारत में बल्कि विश्व क्रिकेट में भी महिला क्रिकेट को पूरी तरह से बदल देगा। हम सभी मुंबई आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है हमें बहुत समर्थन मिलेगा। मुंबई इंडियंस की टीम ने 12 करोड़ खर्च कर 17 खिलाड़ी खरीदे। इसमें 6 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं।

Women IPL Auction 2023: मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए कप्तान का चयन कर लिया है। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर 2023 में नेतृत्व करेंगी। कौर को मुंबई इंडियंस ने 1.80 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है।

मुंबई इंडियंस की टीम ने 12 करोड़ खर्च कर 17 खिलाड़ी खरीदे। इसमें 6 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। मुंबई इंडियंस पर्स में कोई पैसा नहीं बचा है। आल राउंडर पूजा वस्त्राकर (मुंबई इंडियंस) को 1.90 करोड़ रुपये मिले। पारी का आगाज करने वाली यास्तिका भाटिया को मुंबई इंडियंस ने 1.50 करोड़ रुपये में खरीदा है।

Mrs. Nita Ambani on what it means to have inspirational leaders like Rohit and Harman at #MumbaiIndians. 🙌#OneFamily@ImRo45@ImHarmanpreetpic.twitter.com/Vn5DjODEcJ