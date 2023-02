Women IPL Auction 2023: पर्स में 12 करोड़, मुंबई इंडियंस ने तीन खिलाड़ी पर खर्च कर दिए 6 करोड़, एमआई ने इस खिलाड़ी को कप्तान बनाया

Highlights एलिस पैरी को डब्ल्यूपीएल नीलामी में 1.70 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। आल राउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वारियर्स ने 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) नीलामी को लेकर पांच फ्रेंचाइजी टीमें मुकाबला हो रहा है।

Women IPL Auction 2023: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) नीलामी को लेकर पांच फ्रेंचाइजी टीमें मुकाबला हो रहा है। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) ने पांच टीमों के लिए बोली में 4669.99 करोड़ रुपये हासिल करने के बाद इस लीग का प्रसारण अधिकार 951 करोड़ रुपये में बेचा।

मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल जैसी आईपीएल टीमों के अलावा कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स (लखनऊ) और अडानी स्पोर्टलाइन ने डब्ल्यूपीएल के लिए फ्रेंचाइजी टीमें खरीदी हैं। नीलामी में हर फ्रेंचाइजी टीम खिलाड़ियों पर 12 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। टीमों को कम से कम 15 और अधिकतम 18 खिलाड़ियों के लिए सफल बोली लगानी होगी।

मुंबई इंडियंस ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को डब्ल्यूपीएल नीलामी में 1.80 करोड़ रुपये में खरीदा है। नेट साइवर-ब्रंट को 3.2 करोड़ और अमेलिया केर को 1 करोड़ में खरीदा। महिला प्रीमियर लीग के शुरुआती सत्र के नीलामी के लिए कुल 1525 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया और अंतिम सूची को 409 खिलाड़ियों को जगह दी गयी है।

नीलामी में पांच फ्रेंचाइजी टीमें कुल मिलाकर 90 खिलाड़ियों के लिए बोली लगा सकती हैं, जिसके लिए 409 क्रिकेटरों की अंतिम सूची जारी की गयी। लीग के सभी 22 मैच चार से 26 मार्च तक मुंबई में होंगे। इन 409 खिलाड़ियों में से 246 भारतीय है जबकि 163 विदेशी खिलाड़ी हैं। इसमें से आठ एसोसिएट देशों के खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों में 202 ने राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है।

