Women IPL Auction 2023: 11.95 करोड़ खर्च और पर्स में बचे 5 लाख, 18 खिलाड़ी शामिल, चार मार्च से मुकाबला, जानिए गुजरात जायंट्स के बारे में, कैसा हो सकता है प्लेइंग इलेवन

Highlights कुल 22 मैच खेले जाएंगे जिनमें लीग चरण के 20 तथा एलिमिनेटर और फाइनल शामिल है। ब्रेबोर्न स्टेडियम और नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में समान 11-11 मैच खेले जाएंगे। फाइनल 26 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा।

Women IPL Auction 2023: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी खत्म हो गई है। पहला मैच चार मार्च को मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल 26 मार्च को होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने घोषणा की।

महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में 10 भारतीय खिलाड़ी एक करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि हासिल करने में सफल रहीं। अडानी स्पोर्टलाइन ने डब्ल्यूपीएल के लिए फ्रेंचाइजी टीमें खरीदी हैं। जिसका नाम गुजरात जायंट्स है। गुजरात ने 18 खिलाड़ी खरीद, जिसमें 6 विदेशी खिलाड़ी हैं। टीम ने 11.95 करोड़ खर्च किए और 5 लाख बचा लिया है।

