WIvsIND 1st T20: भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, जानें क्या है प्लेइंग इलेवन

WIvsIND 1st T20: वेस्टइंडीज बनाम भारत के बीच हो रही टी20 शृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रायन लारा स्टेडियम, तारौबा, त्रिनिदाद में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर मेजबान टीम के कप्तान निकोलस पूरन ने कहा इस मैच में एक स्पिनर अल्जारी जोसेफ डेब्यू कर रहे हैं। शिमरोन हेटमायर की टीम में वापसी हुई है।

वहीं टॉस हारने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि यह देखना होगा कि विकेट कैसा रहने वाला है। टीम में कुछ लोग चले गए हैं, कुछ वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं।

#WIvIND 1st T20 | West Indies win the toss and opt to bowl first against India at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad.



(Pic: BCCI) pic.twitter.com/oLzYuiCLSM