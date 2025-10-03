रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ में वापसी करेंगे? रिपोर्ट में बड़ा दावा

नई दिल्ली: रोहित शर्मा और विराट कोहली का वनडे में भविष्य बहस का विषय है, लेकिन वे 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जबकि राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को फिटनेस मुद्दों या कार्यभार प्रबंधन के कारण भारतीय टीम में कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 

चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में चल रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को टीम चुनने के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन टीम की घोषणा पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोट के कारण उपलब्ध नहीं होंगे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने एशिया कप खेला है और तीन दिनों के भीतर दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेंगे, को भी अपने शरीर का ध्यान रखना होगा।    

यह समझदारी की बात होगी कि चयनकर्ता उन्हें वनडे या टी20 अंतरराष्ट्रीय या दोनों से आराम देने के लिए कहें। मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से सात महीने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद, रोहित और कोहली दोनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी शीर्ष स्कोरर रहे, वहीं रोहित ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी खराब फॉर्म को भुला दिया।

रोहित को नेतृत्व की भूमिका से हटाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इस प्रारूप में उन्हें शायद ही कभी असफलता मिली हो, जब तक कि वह खुद अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते। दोनों टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं और अब केवल एकल प्रारूप के खिलाड़ी हैं, जिससे 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप तक उनके खेलने की संभावना पर अटकलें लगाई जा रही हैं।

लेकिन बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, चूँकि इस सीज़न में केवल छह वनडे मैच होने हैं - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच और साल के अंत में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन घरेलू मैच - इसलिए जल्दबाज़ी में कोई ठोस फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। फ़िलहाल प्राथमिकता अगले साल की शुरुआत में घरेलू मैदान पर होने वाले टी20 विश्व कप और 2025 में चार घरेलू टेस्ट मैचों से अधिकतम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक हासिल करने पर है।

कोहली और रोहित की टीम में मौजूदगी का संकेत प्रसारणकर्ता जियो हॉटस्टार द्वारा वनडे सीरीज़ के लिए जारी किए गए आधिकारिक प्रचार टीज़र से मिल सकता है, जिसमें इन दोनों सीमित ओवरों के दिग्गजों की तस्वीरें हैं। चूँकि 19 दिनों के अंतराल में आठ मैच (पाँच टी20 सहित) खेले जाने हैं, इसलिए कुछ बदलाव और संयोजन देखने को मिल सकते हैं। इसमें गोल्ड कोस्ट से ब्रिस्बेन तक की उड़ान को छोड़कर, कम से कम सात घरेलू उड़ानें भी शामिल हैं। टी20 सीरीज़ का आखिरी मैच 9 नवंबर को है और भारत अपना पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा।

