WI-W vs NZ-W Live Score, Women’s T20 World Cup semifinal updates: वेस्टइंडीज के सामने 129 रन का लक्ष्य, न्यूजीलैंड ने बनाए 128 

Highlights WI-W vs NZ-W Live Score, Women’s T20 World Cup semifinal updates: टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 129 रन बना सकी। WI-W vs NZ-W Live Score, Women’s T20 World Cup semifinal updates: फैसला सही साबित नहीं हुआ। WI-W vs NZ-W Live Score, Women’s T20 World Cup semifinal updates: शुक्रवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

WI-W vs NZ-W Live Score, Women’s T20 World Cup semifinal updates: न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डेवाइन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में शुक्रवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फैसला सही साबित नहीं हुआ। टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 129 रन बना सकी।

A ticket to the #T20WorldCup final up for grabs 🎫



West Indies and New Zealand in a semi-final showdown in Sharjah 🏏#WIvNZ preview ➡ https://t.co/YhFOGM7gIm#WhateverItTakespic.twitter.com/2p3R6R01H3— ICC (@ICC) October 18, 2024

न्यूजीलैंड टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है जबकि कैरेबियाई टीम में स्टेफनी टेलर की वापसी हुई है। इस मैच की विजेता टीम का सामना रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा, जिसने आस्ट्रेलिया को पहले सेमीफाइनल में हराया। अनुभवी डिएंड्रा डोटिन के चार विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने महिला टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में शुक्रवार को न्यूजीलैंड को नौ विकेट पर 128 रन पर रोक दिया।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्यूजीलैंड का फैसला गलत साबित हुआ और उसकी आधी टीम 98 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई । न्यूजीलैंड के लिये जॉर्जिया प्लिमर (33) और सूजी बेट्स (26) के बाद कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका । वेस्टइंडीज के लिये डोटिन ने चार ओवर में 22 रन देकर चार विकेट लिये जबकि एफी फ्लेचर को दो विकेट मिले ।

It is West Indies v New Zealand in the second semi-final in Sharjah today 🏏



Which side will join South Africa in the finals of the Women's #T20WorldCup 2024❓#WIvNZ#WhateverItTakes



Live Report ⬇https://t.co/gy01LZItLY — ICC (@ICC) October 18, 2024

Encouraging signs for West Indies 👀



Stafanie Taylor could be in contention, with XIs announced soon 📝⬇️#T20WorldCup#WhateverItTakes#WIvNZhttps://t.co/zP2lkJNQWm— ICC (@ICC) October 18, 2024