WI vs PAK: पहले वनडे के लिए पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन, बाबर, रिजवान की वापसी

WI vs PAK: पाकिस्तान मार्च के बाद अपना पहला वनडे मैच खेलने के लिए तैयार है। आज त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर रहने के बाद मोहम्मद रिजवान एक बार फिर टीम की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जर्सी पहनी थी।

मेहमानों ने इस सीरीज के लिए अपनी पूरी ताकतवर टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन फखर जमान के चोटिल होने से उन्हें बड़ा झटका लगा है। फखर पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह भी देखना होगा कि क्या बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी की तरह पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत करते रहेंगे। फखर के न खेलने से क्या पाकिस्तान बाबर को ही शीर्ष क्रम में उतारेगा या अब्दुल्ला शफीक को मौका मिलेगा?

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में अब्दुल्ला शफीक को सैम अयूब के साथ शीर्ष क्रम में मौका मिल सकता है। शफीक की तकनीक अच्छी है और वह अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए अयूब के साथ बाएँ-दाएँ संयोजन बना सकते हैं। बाबर आजम तीसरे नंबर पर और मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।

पाकिस्तान के उप-कप्तान सलमान अली आगा के पाँचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने की उम्मीद है, जबकि यह देखना बाकी है कि मेहमान टीम हुसैन तलत या हसन नवाज़ में से किसे उतारती है। तलत पाकिस्तान टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि नवाज़ ने उनके लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

पाकिस्तान के सामने एक ऑलराउंडर की भी दुविधा होगी क्योंकि उन्हें फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ में से किसी एक को चुनना होगा, जो सातवें नंबर पर भी बल्लेबाजी करेंगे। उनका चयन पिच और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। गेंदबाजी आक्रमण में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह शामिल होंगे, जबकि अबरार अहमद और सूफियान मुकीम के दो स्पिनर होने की संभावना है।

ऐसा लगता है कि हसन अली को अपने मौके का इंतज़ार करना होगा क्योंकि मुकीम ने टी20 सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने तीन विकेट लिए थे और 5 से कम की इकॉनमी से रन दिए थे।

पहले वनडे के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेट कीपर/कप्तान), सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ/मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, सूफियान मुकीम