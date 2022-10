Highlights आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को उसके आखिरी ग्रुप-बी मैच में 9 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज इस ग्रुप में तीन मैचों में केवल एक मुकाबला जीतकर चौथे स्थान पर रहा। यह पहली बार होगा जब टी 20 विश्व कप के मुख्य चरण में वेस्टइंडीज नहीं खेलेगा।

होबार्ट (ऑस्ट्रेलिया): आईसीसी टी20 विश्व कप की दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज टूर्नामेंट के सुपर-12 में क्लालिफाई किए बगैर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वेस्टइंडीज को शुक्रवार को अपने अंतिम ग्रुप-बी मैच में आयरलैंड से हार का सामना करना पड़ा। होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेले गए मैच में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। 147 रनों का पीछा करते हुए आयरलैंड 17.3 ओवर में इसे आसानी से एक विकेट खोकर हासिल किया।

पॉल स्टर्लिंग के नाबाद 66 और लोर्कन टकर के नाबाद 45 रनों ने आयरलैंड के लिए लक्ष्य का पीछा करना आसान बना दिया। इससे पहले वेस्टइंडीज की ओर से ब्रैंडन किंग ने 62 रनों की नाबाद पारी खेली जिससे वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से डेलेनी ने सबसे अधिक तीन विकेट झटके। विंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

इस जीत के साथ ही आयरलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 में पहुंच गई है। इसके अलावा श्रीलंका और नीदरलैंड्स भी सुपर-12 में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। सुपर-12 में चार टीमों को पहुंचना है। जिम्बाब्वे या स्कॉटलैंड में से कोई टीम सुपर-12 में पहुंचने वाली चौथी टीम हो सकती है।

