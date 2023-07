Highlights टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के 500वें मैच में कुमार ने डेब्यू किया। कोहली ने वनडे में 274, टेस्ट में 111 और टी20 में 115 मैच खेल चुके हैं। किर्क मैकेंजी पदार्पण करेंगे जो रेमन रीफर की जगह लेंगे।

WI Vs IND, 2nd Test: भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। वेस्टइंडीज ने गुरुवार को यहां भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से मुकेश कुमार अपना टेस्ट पदार्पण किया, जिन्हें चोटिल शार्दुल ठाकुर की जगह शामिल किया गया है।

Congratulations to Mukesh Kumar, who is all set to make his Test debut for #TeamIndia

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के 500वें मैच में कुमार ने डेब्यू किया। कोहली ने वनडे में 274, टेस्ट में 111 और टी20 में 115 मैच खेल चुके हैं। मुकेश ने आईपीएल के लिए 10 मैच खेलकर 7 विकेट ले चुके हैं। बंगाल के इस तेज गेंदाबज ने 2022-23 रणजी सत्र में 22 विकेट झटके थे और रणजी फाइनल तक के सफर में अहम भूमिका अदा की थी।

West Indies have won the toss and elect to bowl first in the 2nd Test against #TeamIndia



A look at our Playing XI for the game.





उन्होंने 38 प्रथम श्रेणी मैचों में 149 विकेट चटकाये हैं। वेस्टइंडीज के लिए किर्क मैकेंजी पदार्पण करेंगे जो रेमन रीफर की जगह लेंगे। भारत ने पहले टेस्ट में पारी और 141 रन की जीत से दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनायी हुई है। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने क्रिकेटर बनने तक के सफर में काफी चुनौतियों का सामना किया है।

उनके पिता काशीनाथ सिंह उनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि वह सीआरपीएफ से जुड़े। 2019 में उनके पिता का निधन हो गया। मुकेश दो बार सीआरपीएफ की परीक्षा में विफल रहे और बिहार की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद उनका क्रिकेट करियर भी आगे नहीं बढ़ रहा था।

Hello from Queen's Park Oval, Trinidad



All in readiness for the 100th Test between India and West Indies

उन्होंने फिर बंगाल में ‘खेप’ क्रिकेट खेलने का फैसला किया। वह टेनिस बॉल क्रिकेट में गैर मान्यता प्राप्त क्लबों का प्रतिनिधित्व करते जिसमें उन्हें प्रत्येक मैच में 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये मिलते। मुकेश कुपोषण से जूझ रहे थे और उन्हें ‘बोन एडीमा’ भी था जिसमें उनके घुटने में अत्यधिक पानी इकट्ठा हो जाता था जिससे वह मैच नहीं खेल पाते।

What makes the India-West Indies rivalry special?



As we gear up for the historic 100th Test between the two sides, #TeamIndia members highlight the uniqueness of this special battle

पर बंगाल के पूर्व तेज गेंदबाज राणादेब बोस ने उनकी जिंदगी बदल दी। बंगाल क्रिकेट संघ के ‘विजन 2020’ कार्यक्रम में बोस ने मुकेश की प्रतिभा देखी। हालांकि वह ट्रायल्स में विफल रहे लेकिन बोस ने तब के कैब सचिव सौरव गांगुली को मनाया। जिसके बाद संघ ने उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा और उनका एमआरआई करवाया, उनके मेडिकल खर्चे का इंतजाम किया। फिर मुकेश ने 2015-16 में हरियाणा के खिलाफ बंगाल के लिए पदार्पण किया।