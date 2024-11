WI vs ENG, 3rd T20I: 5 मैच की सीरीज में 3-0 से आगे इंग्लैंड, मेजबान वेस्टइंडीज का बुरा हाल, साकिब महमूद कमाल, 4 ओवर, 17 रन और 3 विकेट

Highlights वेस्टइंडीज को तीन विकेट से हराकर दो मैच बाकी रहते सीरीज जीत ली। इंग्लैंड ने चार गेंद और तीन विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। लिविंगस्टोन को छह, आठ और 21 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला था।

WI vs ENG, 3rd T20I: घर में घुसकर इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को मात दी। इंग्लैंड ने 3 विकेट से जीत दर्ज कर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तेज गेंदबाज साकिब महमूद ने कमाल का प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट निकाले। जेमी ओवरटन ने भी तीन झटके। इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और उसने पॉवरप्ले के भीतर ही तीन विकेट गंवा दिए थे। सॉल्ट, बटलर और बेथेल सस्ते में आउट हो गए और इंग्लैंड का स्कोर एक समय 37 रन पर 3 विकेट था। सैम कुरेन ने 41 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

महमूद के शानदार प्रदर्शन की मदद से इंग्लैंड ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को तीन विकेट से हराकर दो मैच बाकी रहते सीरीज जीत ली। जीत के लिये 146 रन का लक्ष्य इंग्लैंड ने चार गेंद और तीन विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। सैम कुरेन (41) ने विल जैक्स (32) के साथ 38 और लियाम लिविंगस्टोन (39) के साथ 39 रन की साझेदारी की।

लिविंगस्टोन को छह, आठ और 21 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला था। प्लेयर आफ द मैच महमूद ने 17 रन देकर तीन विकेट लिये । उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में एविन लुईस (तीन) को आउट किया । इसके बाद रोस्टन चेस (सात) और शिमरोन हेटमायेर (दो) के विकेट चटकाये।

वेस्टइंडीज ने पावरप्ले के भीतर छह ओवर में पांच विकेट 39 रन पर गंवा दिये थे । कप्तान रोवमैन पावेल ने 54 रन बनाकर वेस्टइंडीज को आठ विकेट पर 145 रन तक पहुंचाया। चौथा मैच शनिवार को यहीं खेला जायेगा।