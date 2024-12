WI vs BAN, 2nd Test: 4 दिन में वेस्टइंडीज को 101 रन से कूट 15 साल बाद जीता टेस्ट?, सीरीज 1-1 से बराबर, जानिए प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights WI vs BAN, 2nd Test: मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तैजुल इस्लाम को दिया गया। WI vs BAN, 2nd Test: सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान जेडेन सील्स को दिया गया। WI vs BAN, 2nd Test: प्लेयर ऑफ द सीरीज तस्कीन अहमद को मिला।

WI vs BAN, 2nd Test: कमाल का प्रदर्शन। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद शानदार कमबैक। बांग्लादेश ने 15 साल के अंतराल के बाद वेस्टइंडीज में कोई टेस्ट जीता है। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर रही। वेस्टइंडीज में लगातार सात टेस्ट हारने के बाद जीत मिली। बांग्लादेश ने सबीना पार्क में चार दिनों के भीतर वेस्टइंडीज को 101 रनों से हराकर 15 साल में पहली बार कैरेबियन में कोई टेस्ट जीता है। मेहमान वेस्टइंडीज को जीत के लिए 287 रनों का लक्ष्य मिला, जबकि साढ़े पांच सत्र शेष थे। वेस्टइंडीज दो सत्र से भी कम समय तक बल्लेबाजी कर पाया और 185 रन पर आउट हो गया। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तैजुल इस्लाम को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज तस्कीन अहमद को मिला। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान जेडेन सील्स को दिया गया।

A 15-year first and a move up the #WTC25 standings 👊



Bangladesh's moment in Jamaica 👇#WIvBANhttps://t.co/iEknkisc3K— ICC (@ICC) December 4, 2024

सीरीज बराबर कर ली। बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान मेहदी हसन मिराज ने कहा कि खुशी बयां नहीं कर सकता। पहली पारी में नाहिद (राणा), तस्कीन (अहमद) और हसन महमूद ने कमाल का प्रदर्शन किया। दूसरी पारी के विशेषज्ञ तैजुल (इस्लाम) ने शानदार काम किया और 5 विकेट निकाले। तैजुल ने 50 रन देकर 5 विकेट लिए।

ढाई साल में उनका सर्वश्रेष्ठ विदेशी आंकड़ा और वेस्ट इंडीज में उनका सबसे अच्छा आंकड़ा है। 2014 में इसी मैदान पर उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था। वेस्टइंडीज के आखिरी छह विकेट 42 रन गिर गया। बांग्लादेश के लिए जैकर अली की पारी का महत्व बढ़ गया। जेकर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 91 रन बनाए। इस मैदान पर जहां सबसे सफल रन चेज 212 रन का था। यह रिकॉर्ड कायम होता।