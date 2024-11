WI vs BAN, 1st Test: वेस्टइंडीज ने 201 रन से जीत दर्ज की, पहला टेस्ट मैच किया अपने नाम

Highlights WI vs BAN, 1st Test: वेस्टइंडीज ने मंगलवार को बांग्लादेश को 201 रनों से हराकर पहला टेस्ट मैच जीत लिया WI vs BAN, 1st Test: टीम को यह जीत तब मिली जब पुछल्ले बल्लेबाज शोरफुल इस्लाम चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए WI vs BAN, 1st Test: दोनों टीमों के बीच शनिवार को जमैका में सीरीज का दूसरा टेस्ट शुरू होगा

WI vs BAN, 1st Test: वेस्टइंडीज ने मंगलवार को बांग्लादेश को 201 रनों से हराकर पहला टेस्ट मैच जीत लिया, हालांकि टीम को यह जीत तब मिली जब पुछल्ले बल्लेबाज शोरफुल इस्लाम चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। जीत के लिए 334 रनों के अप्रत्याशित लक्ष्य का पीछा करते हुए, और अपने कल के स्कोर 109-7 से आगे खेलते हुए, बांग्लादेश ने अंतिम दिन के पहले सत्र में ही जेकर अली और हसन महमूद को तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ के हाथों खो दिया।

बांग्लादेश के 132-9 के स्कोर पर, आखिरी बल्लेबाज शोरफुल को दिन के पांचवें ओवर में जोसेफ की बाउंसर से कंधे के पिछले हिस्से में चोट लगने के कारण रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। जोसेफ ने सुबह के तीसरे ओवर में ही महमूद को आउट कर दिया था, जब बल्लेबाज शून्य पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गया था। जैकर की पारी 31 रन पर समाप्त हुई, जब वह जोसेफ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।

पहली पारी में अर्धशतक बनाने वाले जैकर दूसरी पारी में दोहरे अंक तक पहुंचने वाले बांग्लादेश के चार बल्लेबाजों में से एक थे, जिसमें कप्तान मेहदी हसन मिराज ने 45 रन बनाकर शीर्ष स्कोर किया। ओपनिंग गेंदबाज केमार रोच (3-20) और जेडन सील्स (3-45) ने घरेलू टीम को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। शनिवार को जमैका में सीरीज का दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है।