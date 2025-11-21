'वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं?': भारत A बनाम बांग्लादेश A मैच में 'शर्मनाक' सुपर ओवर हार के बाद फैंस के निशाने पर जितेश शर्मा

IND A vs BAN A: भारत A को राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के फाइनल में बांग्लादेश A के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 195 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए, इंडिया A ने विरोधी टीम की खराब फील्डिंग की वजह से मैच को सुपर ओवर में खींच लिया। हालांकि, टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को एक ओवर के आखिरी मैच में नहीं भेजने का फैसला किया और आखिर में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

कप्तान जितेश शर्मा ने पहली गेंद का सामना किया और रैंप शॉट खेलने की कोशिश में यॉर्कर पर आउट हो गए। आशुतोष शर्मा ने फेंस को पार करने की कोशिश की लेकिन कवर पर कैच हो गए, जिसका मतलब था कि बांग्लादेश A को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। जानकारी के लिए, सूर्यवंशी ने पहले पारी की शुरुआत की थी और चेज के पहले ओवर में 19 रन बनाए थे।

सूर्यवंशी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिससे जितेश शर्मा और इंडिया A टीम मैनेजमेंट का यह फ़ैसला और भी हैरान करने वाला है। भारत A के ओपनर ने 4 इनिंग्स में 239 रन बनाए हैं, जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप में 200 से कहीं ज़्यादा है। 14 साल के इस खिलाड़ी ने दिन में पहले 15 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए, जिससे इंडिया A को टारगेट हासिल करने का मौका मिला।

भारत A इस मैच में अपना बेस्ट नहीं दे पाई और बांग्लादेश से मिले कई मौकों का फ़ायदा नहीं उठा पाई। जितेश ने पहले इनिंग्स के 19वें ओवर में पार्ट-टाइमर नमन धीर को बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। बांग्लादेश A ने उस ओवर में 28 रन बनाए, जिससे उन्हें आखिरकार 194 रन बनाने में मदद मिली।

What a shameful decision by Jitesh Sharma to not send Vaibhav Suryavanshi in super over. Your arguably best and definitely the most aggressive batter - from ball zero - is Vaibhav. Extremely shoddy and shameful. — Vedant Agrawal (@VedantAgrawaI) November 21, 2025

Vaibhav Suryavanshi approaches every over in a 20-over match as if it were a Super Over — yet when the game actually goes into a Super Over, he isn’t sent out to bat. What a logic by India A coach Sunish Joshi#AsiaCupRisingStars#Semifinal#IndA vs #BanA — राhul Hingonekar ✪ (@RHingonekar) November 21, 2025

How on earth a management can refrain from sending a high flying Vaibhav Suryavanshi to bat in the super over! HOW? WHY? — Saptak Sanyal (@SanyalwithStats) November 21, 2025

भारत सुपर ओवर में भी बहुत लकी रहा। अकबर अली ने एक आसान कैच छोड़ा, जबकि बाउंड्री पर कैच ड्रॉप से ​​बाउंड्री मिली। फिर अली ने एक आसान रन आउट किया जिससे 3 रन बने और भारत को एक ओवर का डिसाइडर खेलना पड़ा। यह इंडिया A के लिए एक खराब टूर्नामेंट का अंत है, जो पहले पाकिस्तान ए से भी हार गया था।