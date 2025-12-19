IND Vs SA 5th T20I: आज क्यों नहीं खेल रहे हैं शुभमन गिल? भारत के उप-कप्तान को लेकर BCCI ने मेडिकल अपडेट जारी किया

शुक्रवार को अहमदाबाद में 26 साल के गिल की जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया।

By रुस्तम राणा | Updated: December 19, 2025 19:22 IST

Why Is Shubman Gill Not Playing Tonight? India Vice-Captain Misses IND Vs SA 5th T20I, BCCI Issues Medical Update

IND Vs SA 5th T20I: आज क्यों नहीं खेल रहे हैं शुभमन गिल? भारत के उप-कप्तान को लेकर BCCI ने मेडिकल अपडेट जारी किया

IND Vs SA 5th T20I: शुभमन गिल भारत बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज़ के आखिरी T20I में भारत की प्लेइंग XI से बाहर हैं। गिल को प्रैक्टिस के दौरान दाहिने पैर में चोट लगी थी और वह चोट से उबर रहे हैं, इसलिए वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20आई मैच में नहीं खेल पाए। शुक्रवार को अहमदाबाद में 26 साल के गिल की जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया।

बीसीसीआई ने एक बयान में बताया, "शुभमन गिल को 16 दिसंबर को लखनऊ में नेट पर बैटिंग करते समय दाहिने पैर में चोट लगी थी। एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेने और बीसीसीआई मेडिकल टीम से इलाज करवाने के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन वह अहमदाबाद में होने वाले आखिरी T20I के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।"

गिल की गैरमौजूदगी से संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर में एक शानदार मौका मिला है। केरल के विकेटकीपर पहले से ही टीम में थे और टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा के साथ एक मज़बूत पार्टनरशिप बना रहे थे। हालांकि, गिल की वापसी के कारण सैमसन को बैटिंग ऑर्डर में नीचे जाना पड़ा, जहाँ आखिरकार उनकी जगह जितेश शर्मा ने ले ली।

उम्मीद थी कि गिल बुधवार को लखनऊ में होने वाला चौथा T20I मैच भी मिस करेंगे। हालांकि, बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से वह मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। 26 साल के गिल टीम के साथ अहमदाबाद गए तो थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग XI में शामिल होने के लिए फिट नहीं पाया गया।

