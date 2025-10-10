IND vs WI: भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने क्यों बांधी काली पट्टी?

IND vs WI, 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाड़ी शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पूर्व खिलाड़ी बर्नार्ड जूलियन को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टियाँ बाँधकर खेल रहे हैं, जिनका पिछले हफ़्ते निधन हो गया था। जूलियन क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में 1975 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम के सदस्य थे।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक बयान में कहा, "वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ी बर्नार्ड जूलियन को श्रद्धांजलि देने के लिए पहले दिन काली पट्टियाँ बाँध रहे हैं, जिनका पिछले हफ़्ते निधन हो गया था। ऑलराउंडर जूलियन 1975 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे।"

एक ऑलराउंडर, जूलियन ने 1973 में वेस्टइंडीज के लिए पदार्पण किया और 24 टेस्ट और 12 एकदिवसीय मैच खेले, जिनमें क्रमशः 866 और 86 रन बनाए। उन्होंने 30 टेस्ट विकेट और 18 एकदिवसीय विकेट भी लिए।

इससे पहले, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि गिल ने भारतीय कप्तान के रूप में पहली बार टॉस जीता है। इंग्लैंड दौरे पर पूर्णकालिक कप्तानी की शुरुआत करने वाले 25 वर्षीय गिल ने शुक्रवार को अपना पहला टॉस जीतने से पहले लगातार छह टॉस गंवाए थे। अहमदाबाद में पहला मैच पारी और 140 रनों से जीतकर मेज़बान टीम फिलहाल दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है।

भारतीय कप्तान ने जहाँ एक अपरिवर्तित टीम का चयन किया है, वहीं कैरेबियाई टीम ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं। मेहमान टीम ने ब्रैंडन किंग और जोहान लेने की जगह क्रमशः टेविम इमलाच और एंडरसन फिलिप को टीम में शामिल किया है।