Pakistan vs Netherlands ODI World Cup 2023: पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं तीन 'भारतीय' खिलाड़ी, भारत से क्या है रिश्ता, जानें कौन हैं

Pakistan vs Netherlands ODI World Cup 2023: नीदरलैंड के तेजा निदामानुरू, आर्यन दत्त और विक्रम सिंह जब शुक्रवार को हैदराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले विश्व कप मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे तो शायद उनकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें होंगी। भारत की यात्रा सिर्फ क्रिकेट के सबसे भव्य मंच पर अपना कौशल दिखाने से नहीं जुड़ी बल्कि यह अपनी जड़ों से जुड़ना भी है।

इन तीनों ने नीदरलैंड में ही क्रिकेट को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है लेकिन मातृभूमि से अपने रिश्ते नहीं तोड़े हैं। इन तीनों में तेजा सबसे ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि नीदरलैंड विश्व कप का अपना पहला मैच हैदराबाद में खेल रहा है। तेजा का जन्म हैदराबाद से लगभग 280 किलोमीटर दूर विजयवाड़ा में हुआ था और उस शहर में उनके कई रिश्तेदार हैं।

