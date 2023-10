Rachin Ravindra ODI World Cup 2023: कौन हैं रचिन रविंद्र, पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड बॉलर पर टूट पड़े, बेंगलोर से खास रिश्ता

Highlights 36 गेंद में फिफ्टी बनाए। जन्म 18 नवंबर 1999 को हुआ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था।

who is Rachin Ravindra ENG vs NZ, ICC World 2023 Cup: रचिन रविंद्र पहली बार विश्व कप में खेल रहे हैं। इस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने कमाल कर दिया है। अभ्यास क्रिकेट मैच पाकिस्तान के बॉलर पर टूट पड़ने वाले रचिन गत चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय विश्व कप के उद्घाटन मैच शानदार पारी खेली। 36 गेंद में फिफ्टी बनाए।

New Zealand got off to a flyer in pursuit of England's total in the opening #CWC23 encounter 🤩#ENGvNZ📝: https://t.co/UgWT0pcL0qpic.twitter.com/6czWTIS913 — ICC (@ICC) October 5, 2023

रचिन रवींद्र का जन्म 18 नवंबर 1999 को हुआ। सितंबर 2021 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। रवींद्र का जन्म न्यूजीलैंड के वेलिंग्टन में भारतीय माता-पिता के यहाँ हुआ था। उनके पिता रवि कृष्णमूर्ति, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट न्यूजीलैंड में बसने से पहले अपने गृहनगर बेंगलोर में क्लब स्तरीय क्रिकेट खेलते थे।

New Zealand spinners have backed Tom Latham's call to field in the opening #CWC23 encounter 👊#ENGvNZ



Details 👇https://t.co/66pVTRPWMH — ICC (@ICC) October 5, 2023

अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप और 2018 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा थे। 25 नवंबर 2021 को भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। जून 2022 में रवींद्र को इंग्लैंड में काउंटी चैम्पियनशिप में खेलने के लिए डरहम काउंटी क्रिकेट क्लब द्वारा अनुबंधित किया गया था।

डरहम के लिए अपने पदार्पण पर रवींद्र ने वॉर्सेस्टरशायर के खिलाफ शतक बनाया। उन्होंने प्रथम श्रेणी मैच में 217 रन बनाकर इसे अपने पहले दोहरे शतक में तब्दील कर दिया। 25 मार्च 2023 को श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था।

रविंद्र भले ही शतक से चूक गए थे, लेकिन उनकी अगुवाई में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड ने मोहम्मद रिजवान के शतकीय प्रयास पर पानी फेरकर शुक्रवार को यहां पाकिस्तान को विश्व कप के पहले अभ्यास क्रिकेट मैच में 38 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से हराया था। रविंद्र ने पारी का आगाज करते हुए 72 गेंद पर 97 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल थे।