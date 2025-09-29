कौन हैं मोहसिन नकवी?, एशिया कप ट्रॉफी लेकर भागा, क्या है पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर से संबंध

Highlights India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: नकवी खुले तौर पर भारत विरोधी रुख रखते थे। India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप जीता। India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाई।

India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: दुबई में एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक पांच विकेट की जीत के बाद विवाद जारी है। टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बाद में पुष्टि की कि टीम का नकवी से पुरस्कार लेने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि नकवी खुले तौर पर भारत विरोधी रुख रखते थे। मामला तब और बिगड़ गया, जब नकवी और टीम ने ट्रॉफी अपने साथ ले ली, जिससे खिलाड़ी और प्रशंसक स्तब्ध रह गए।

नकवी रविवार को एशिया कप फाइनल को देखने के लिए मौजूद रहे और बवाल मच गया। पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय टीम उनकी मौजूदगी पर दूर रही। विवाद का मुख्य कारण यह है कि एसीसी प्रमुख के तौर पर मैच के बाद पुरस्कार समारोह में नकवी का मौजूद रहना अनिवार्य था। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख भी हैं।

महाद्वीपीय संस्था अध्यक्ष विजेता टीम को ट्रॉफी देने के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से औपचारिक रूप से हाथ मिलाता है। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ‘हाथ नहीं मिलाने’ की नीति पर कायम रही। नकवी के कहने पर ही पीसीबी ने 14 सितंबर के मैच के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अभिवादन करने से रोका।

इस आरोप को हालांकि आईसीसी ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। नकवी ने इसके साथ ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को फाइनल से प्रतिबंधित करने की मांग की थी। पीसीबी ने उनकी शिकायत की थी कि उन्होंने 14 सितंबर की जीत को अपने देश की सेना को समर्पित किया और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाई।

नकवी ने पिछले कुछ दिनों में दो बार ‘एक्स’ पर भारत विरोधी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल के जश्न का पोस्ट साझा किया था जिसमें उन्होंने विमान दुर्घटना का इशारा किया था। यह वही इशारा है जिसे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच में बार-बार किया था। इसके लिए उन पर जुर्माना भी लगा है।

नकवी को अप्रैल 2025 में 2 साल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) का अध्यक्ष चुना गया था। वह श्रीलंका के शम्मी सिल्वा के जगह आएं। ऐसा कहा जाता है कि नकवी पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के करीबी है। वह मीडिया हाउस के मालिक हैं।

उसके बाद 90 मिनट तक पूरी तरह से नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ी तुरंत मैदान पर आ गए थे और कुछ के साथ उनके परिवार भी थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा, मुख्य कोच गौतम गंभीर की पत्नी नताशा और बेटियां भी मैदान पर थे और सभी बहुत खुश दिख रहे थे।

भारतीय टीम से 20-25 गज की दूरी पर एसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अपने साथियों के साथ खड़े थे। समझा जाता है कि बीसीसीआई ने एसीसी से कहा था कि टीम नकवी से पुरस्कार नहीं लेगी जो भारत विरोधी रवैये के लिये जाने जाते हैं।

नकवी ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विमान क्रैश होने का इशारा करके गोल का जश्न मना रहे थे । नकवी का इशारा पाकिस्तान के उस दावे की ओर था कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत के छह जेट गिराये थे।