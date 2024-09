Who IS Milind Kumar: कौन हैं मिलिंद कुमार, यूएई बॉलर के खिलाफ मचाई तबाही, 16 चौके और 5 छक्के उड़ाए

Highlights Who IS Milind Kumar: अमेरिका की ओर से मिलिंद कुमार ने कमाल की बल्लेबाजी की। Who IS Milind Kumar: केवल 110 गेंद में 155 नाबाद पारी खेली। Who IS Milind Kumar: इस दौरान 16 चौके और 5 छक्के उड़ाए।

Who IS Milind Kumar: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग दो 2023-27 में अमेरिका और यूएई के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूएई कप्तान मुहम्मद वसीम का फैसला गलत हुआ। अमेरिका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 50 ओवर में 4 विकेट पर 334 रन का स्कोर खड़ा किया। अमेरिका की ओर से मिलिंद कुमार ने कमाल की बल्लेबाजी की। केवल 110 गेंद में 155 नाबाद पारी खेली। इस दौरान 16 चौके और 5 छक्के उड़ाए। अमेरिका की ओर से सैतेजा मुक्कमल्ला ने शतकीय पारी खेली। 99 गेंद में 107 रन बनाए।

Highest individual scores for USA 🇺🇸 in Men's ODIs:



173* (124) - Jaskaran Malhotra vs PNG 🇵🇬, 2021

155* (110) - Milind Kumar vs UAE 🇦🇪, today

130 (101) - Monank Patel vs OMA 🇴🇲, 2022

123* (87) - Aaron Jones vs SCO 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 2022

121* (95) - Monank Patel vs CAN 🇨🇦, 2024#CWCL2#USAvUAE — The Stats Kid (@TheStatsKid1523) September 24, 2024

पुरुषों के एकदिवसीय मैचों में यूएसए के लिए उच्चतम व्यक्तिगत स्कोरः

173* (124) - जसकरण मल्होत्रा ​​बनाम पीएनजी, 2021

155* (110) - मिलिंद कुमार बनाम यूएई, 2024

130 (101) - मोनांक पटेल बनाम ओमान, 2022

123* (87) - एरोन जोन्स बनाम स्कॉटलैंड, 2022

121* (95) - मोनांक पटेल बनाम कनाडा, 2024।

Milind Kumar becomes the FIRST ever player to score exactly 155 runs in an ODI.



Now, all scores from 0 to 164 happened at least once in ODI cricket!



A scorigami for USA, and in cricket.#USAvsUAE — Kausthub Gudipati (@kaustats) September 24, 2024

दाएं हाथ के बल्लेबाज 33 वर्षीय मिलिंद ने 2011 में दिल्ली के लिए बीसीसीआई प्रथम श्रेणी और लिस्ट-ए में पदार्पण किया था। यूएसए जाने से पहले उन्होंने भारतीय घरेलू क्रिकेट में सात सीज़न खेले थे। मिलिंद दिल्ली के अलावा सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए भी खेल चुके हैं।

सिक्किम के लिए 2018-19 रणजी ट्रॉफी सीज़न में 1331 रन बनाकर तहलका मचा दिया था। मिलिंद 2021 में अमेरिका में माइनर क्रिकेट लीग में द फिलाडेलफियंस के साथ क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले सीज़न के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। वह इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीमों का हिस्सा थे।