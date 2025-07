कौन हैं लियाम डासन?, 8 साल बाद वापसी और दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल को किया चलता, देखिए वीडियो

Highlights who is Liam Dawson England vs India, 4th Test 2025: यशस्वी जायसवाल ने 107 गेंद में 58 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल है। who is Liam Dawson England vs India, 4th Test 2025: गेंद पर क्षेत्ररक्षण करते समय बशीर के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। who is Liam Dawson England vs India, 4th Test 2025: तीन टेस्ट मैचों में से आखिरी टेस्ट 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था।

who is Liam Dawson England vs India, 4th Test 2025: बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डासन ने आठ साल के अंतराल के बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी की। डासन ने कमाल का प्रदर्शन किया और चौथे क्रिकेट टेस्ट के अपने दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल को चलता किया है। यशस्वी जायसवाल ने 107 गेंद में 58 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल है। डासन को चोटिल शोएब बशीर की जगह टीम में शामिल किया गया। तीसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान अपनी ही गेंद पर क्षेत्ररक्षण करते समय बशीर के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था।

Liam Dawson has his first Test wicket in eight years!



Yashasvi Jaiswal is caught by Harry Brook at slip for 58! #ENGvINDpic.twitter.com/k0eVHfzwKr — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 23, 2025

After a gap of 2928 days and 102 Tests, Liam Dawson returns to Test cricket 🙌 pic.twitter.com/gZqfQWI8TC— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) July 23, 2025

यह मैच इंग्लैंड ने 22 रन से जीता था। 35 वर्षीय डॉसन ने अपने तीन टेस्ट मैचों में से आखिरी टेस्ट 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उन्होंने सात विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से छह वनडे और 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। वह कई वर्षों से हैम्पशर के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें 2023 और 2024 में पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था।

A fairytale return for the 35-year-old left-arm spinner! 🔥



Playing his first Test in 8 years, Liam Dawson makes an instant impact by dismissing well-set Yashasvi Jaiswal. ☝🏼



🇮🇳: 120/2 (40.1)#TestCricket#YashasviJaiswal#ENGvIND#Sportskeedapic.twitter.com/pIf4ui5mDT— Sportskeeda (@Sportskeeda) July 23, 2025

डॉसन ने अब तक 212 प्रथम श्रेणी मैचों में 371 विकेट लिए हैं। वह निचले मध्यक्रम के उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10000 से अधिक रन बनाए हैं जिनमें 18 शतक भी शामिल हैं। इंग्लैंड चयनकर्ता ल्यूक राइट ने कहा, ‘लियाम टीम में शामिल होने के हकदार थे। काउंटी चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने हैम्पशर की तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।’