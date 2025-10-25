कौन है अकील खान? जिसे इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने की तबियत से की खातिरदारी

नई दिल्ली: भारत में 2025 का महिला वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, और इसी बीच एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ महिला क्रिकेटरों के साथ कथित तौर पर अकील खान नाम के एक आदमी ने छेड़छाड़ की है, जो इंदौर के आज़ाद नगर का रहने वाला 28 साल का है।
बताया जा रहा है कि यह आदमी डिलीवरी बॉय का काम करता है। ऑस्ट्रेलियन टीम के सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत के बाद उसे MIG पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी अकील एक लोकल डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है।
पुलिस ने उसकी गाड़ी ज़ब्त कर ली है। ESPN क्रिकइन्फो के अनुसार, अकील खरजाना का रहने वाला है लेकिन अब आज़ाद नगर में शिफ्ट हो गया है। यह घटना ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड पर छह विकेट से जीत के एक दिन बाद हुई, जब मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी ने दो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को 'गलत तरीके से छुआ'। यह घटना तब हुई जब खिलाड़ी रेडिसन ब्लू होटल से कैफे की ओर जा रही थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने उन दोनों क्रिकेटर्स का पीछा किया जो कैफे जा रही थीं। उसने सफेद शर्ट और काली टोपी पहनी हुई थी और उसने एक क्रिकेटर को पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। वह फिर पीछे से आया और दूसरी महिला क्रिकेटर को पकड़ने की कोशिश की। इस घटना से हैरान होकर, एक क्रिकेटर ने टीम के सिक्योरिटी मैनेजर को इसके बारे में बताया और वह तुरंत मौके पर पहुंचे।