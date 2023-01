Video: शमी से जब उमरान मलिक ने पूछा मैच के दौरान खुश रहने का राज, तो देखें शमी ने क्या दिया जवाब

Highlights उमरान मलिक ने मोहम्मद शमी से यह पूछा कि मैच के दौरान आप हमेशा हैप्पी रहते हैं उसका राज क्या है जवाब में शमी ने कहा- खेल के दौरान आपको अपने ऊपर दवाब नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी स्किल्स और खुद पर भरोसा करना चाहिए शमी ने उमरान को दी सलाह, कहा- लाइन और लेंथ पर काम करोगे तो दुनिया पर राज कर सकते हो

रायपुर: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे 8 विकेट से जीतने के बाद जब भारत के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने मोहम्मद शमी से यह पूछा कि मैच के दौरान आप हमेशा हैप्पी रहते हैं उसका राज क्या है। जवाब में भारतीय अनुभवी तेज गेंदबाज ने कहा कि खेल के दौरान आपको अपने ऊपर दवाब नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी स्किल्स और खुद पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, परेशानी में आप इधर-उधर भटक सकते हैं, लेकिन जब आप खुश रहेंगे तो आप अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। यहां शमी ने उमरान मलिक को सलाह भी दी।

शमी का मानना है की उमरान मलिक का अपनी रफ्तार के कारण भविष्य उज्जवल है और यदि यह युवा तेज गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर काम करता है तो दुनिया पर राज कर सकता है। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान ने अपनी रफ्तार से प्रभावित किया है। वह लगातार 150 किमी की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं लेकिन लाइन और लेंथ से जूझते हैं।

शमी ने उमरान से कहा,‘‘ मैं आपको केवल एक सलाह देना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि आपकी जो रफ्तार है उसको खेलना आसान है। हमें केवल थोड़ा लाइन और लेंथ पर काम करने की जरूरत है। अगर हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं तो फिर दुनिया पर राज कर सकते हैं।’’ इन दोनों तेज गेंदबाजों के बीच बातचीत का वीडियो बीसीसीआई.टीवी पर पोस्ट किया गया है।

शमी ने कहा,‘‘ आपके पास काफी ताकत है और आपका भविष्य उज्जवल है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखोगे।’’ उमरान ने शमी से पूछा कि वह प्रत्येक मैच में इतने शांतचित्त और खुश कैसे बने रहते हैं, उन्होंने कहा,‘‘ जब आप देश के लिए खेल रहे होते हैं तो आपको खुद पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। आपको अपने कौशल पर भरोसा रखना चाहिए। ’’

