'तू भी लड़ सकता है?' गुस्से में शोएब अख्तर से भिड़े थे राहुल द्रविड़, हैरान रह गए रावलपिंडी एक्सप्रेस

Highlights राहुल द्रविड़ अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं मैदान पर एक बार शोएब अख्तर से हुई थी द्रविड़ की भिड़ंत शोएब ने कहा, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि द्रविड़ को भी गुस्सा आता है

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। राहुल द्रविड़ की छवि ऐसे खिलाड़ी की रह है जो कभी भी मैदान पर अपना आपा नहीं खोता था। राहुल द्रविड़ की इसी खासियत के कारण उनकी खूब तारीफ भी होती है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी ऐसे मौके भी आते थे जब द्रविड़ खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने एक ऐसा ही किस्सा सुनाया है जब राहुल द्रविड़ भड़क गए थे और शोएब अख्तर से लड़ बैठे थे।

शोएब अख्तर ने द्रविड़ से हुई भिड़ंत का किस्सा सुनाते हुआ कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ को भी गुस्सा आता है। शोएब ने बताया, "मैंने पहली बार इस जेंटलमैन क्रिकेटर को ऐसा व्यवहार करते देखा था। वह मेरे ऊपर गुस्सा गए थे। हम एक-दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे, जिस दौरान हम टकरा गए। हम उस मैच में जीतने के करीब थे और राहुल द्रविड़ दौड़ते हुए मेरे नजदीक आ गए। मैंने उनसे कहा कि तुम अपनी तरफ दौड़ो, और मैं अपनी तरफ दौड़ूगा। राहुल इसी बात पर भड़क गए।"

शोएब अख्तर ने आगे कहा कि मैंने उनसे पूछा, "राहुल आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? मुझे पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन बात यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप भी लड़ सकते हैं!" लेकिन ये महज एक नॉर्मल बात थी, राहुल सच में एक जेंटलमैन हैं।

Speed master @shoaib100mph remembers #RahulDravid's 🔥 moment!



Enjoy this 🚶 down the memory lane of the #GreatestRivalry as you gear up for the next #INDvPAK ⚔️!#BelieveInBlue | #AsiaCup | Aug 28, 6 PM | Star Sports & Disney+Hotstar pic.twitter.com/igbQDkF3eh