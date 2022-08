India-Zimbabwe series 2022: कैंसर से जंग लड़ रहे छह साल के क्रिकेट फैन से मिले सैमसन, जीता फैंस का दिल, देखें वीडियो

Highlights संजू सैमसन ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही मार्मिक था। संजू को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। टीम इंडिया के पहले विकेटकीपर हैं, जिन्हें जिम्बाब्वे में यह अवार्ड मिला।

India-Zimbabwe series 2022: भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज संजू सैमसन ने दूसरे एकदिवसीय मैच में धमाकेदार पारी खेली। संजू को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। टीम इंडिया के पहले विकेटकीपर हैं, जिन्हें जिम्बाब्वे में यह अवार्ड मिला।

Sanju Samson signs the ball for a kid who's fighting against the cancer. It was a lovely moment when he kissed the ball



" It was very touching for me " - Sanju Samson pic.twitter.com/toGZZbMVkY — കണ്ണൻ ᵇʳᵘᵗᵘ (@Brutu24) August 20, 2022

संजू ने 39 गेंद में 43 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। संजू सैमसन के लिए शानदार मैच था, जब भारत ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे एकदिवसीय मैच में जिम्बाब्वे को हराया। केरल के 27 वर्षीय क्रिकेटर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है।

The crowd was chanting "sanju , sanju " and he finished in style 🔥🔥🔥

Dil gardan gardan ho gya ❤️

Then his gesture of singing ball for cancer kid was very heart touching 😍

A full of dream day for #sanju fans @IamSanjuSamson ❤️#sanjusamson#INDvsZIMpic.twitter.com/Zbaeerz7GL — hritesh ashok (@hritesharma) August 20, 2022

संजू ने स्टंप्स के पीछे 3 कैच भी लपके और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज के रन आउट भी शामिल है। संजू ने अपने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। मैच के बाद स्थानीय बच्चे से मिले। संजू ने कैंसर से जंग लड़ रहे छह साल के क्रिकेट फैन के लिए मैच बॉल साइन की। संजू ने बाद में कहा कि उन्हें उस बच्चे के लिए क्रिकेट बॉल साइन करके अच्छा लगा, जिसने गेंद को चूमा था।

That's why we love u #sanju

He signed a match ball for a cancer kid after #INDvsZIM 2nd odi

Also score runs and get man of the match award ❤️

3 catch, overall good performance...

He should be in #AsiaCup2022 squad.#SanjuSamson#sanjupic.twitter.com/23CBbK3t4m — hritesh ashok (@hritesharma) August 20, 2022

सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं। संजू शनिवार के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब प्रशंसकों ने प्यार बरसाया। अपने पसंदीदा क्रिकेटर के बैनर के साथ स्टेडियम में उमड़ पड़े थे। गेंदबाजों ने 161 पर जिम्बाब्वे को आउट किया। शार्दुल ठाकुर ने दीपक चाहर की जगह ली थी। शार्दुल ने अपनी वापसी पर निराश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तीन विकेट लिए।